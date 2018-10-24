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В Новодвинске стартует проект по бескаркасному утеплению фасадов

Второй год в Архангельской области региональный оператор реализует капремонт фасадов многоквартирных домов по технологии бескаркасного утепления панелями «Термолэнд». Работы начались летом 2018 года в Северодвинске, где уже сданы 11 домов, а всего в проекте – 27 МКД. Теперь на очереди 3 дома в Новодвинске – ну ул.Ворошилова, 37/1 и 3-й Пятилетки, 24 и 28.

На фото видно, как эти дома выглядят сегодня, - мягко говоря, весьма непрезентабельно. Но в скором времени, - а процесс монтажа панелей длится не более трех месяцев, - они станут украшением города бумажников.

Как сообщает пресс-служба Фонда капремонта Архангельской области, на улице Ворошилова, 37/1 передача объекта в работу подрядной организации – ООО «РТ – Строй» (Новосибирск) – уже состоялась. Как только будет согласовано место для складирования материалов, все панели доставят на объект.

По домам на улице 3-й Пятилетки работы начнутся также в ближайшее время.

Курировать производство работ на всех трех домах будет инженер отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Ольга ЧЕБОТАРЬ. В Новодвинске ее хорошо знают: в ведении Ольги Константиновны – все работы по капитальному ремонту МКД в этом городе.

«Мы планировали приступить к бескаркасному ремонту фасадов домов в Новодвинске еще в прошлом году, однако реализация работ в Северодвинске показала, что необходима корректировка проекта, - рассказывает директор Фонда капремонта Архангельской области Александр БАРАЕВ. – Муниципальные образования и управляющие компании в процессе работ и приемок объектов вносили предложения, которые были более правильными, чем проектные, с точки зрения эксплуатации зданий. Так что в Новодвинск мы приходим уже с проектами, которые отработаны на подобных МКД».

Бараев отметил, что жители тех 11-ти домов в Северодвинске, где уже завершены все работы, сразу же почувствовали изменения в лучшую сторону – в их квартирах стало теплее. Не говоря уже о том, что весь квартал преобразился полностью. И сегодня региональному оператору поступают обращения от собственников с просьбой провести такой же капремонт фасада еще в ряде домов.

«В чем главная суть такого капремонта? Во-первых, дом одевается в теплую «шубу», которая позволяет экономить энергоресурсы. Во-вторых, используется щадящая технология по крепежу панелей, что не портит конструкцию МКД. В-третьих, отвод влаги предусмотрен в специальные каналы – для этого тоже разработано конструктивное решение. В-четвертых, утепление фасадов панелями «Термолэнд» ограждает всю конструкцию МКД от разрушения, которое неизбежно  вследствие осадков и воздействия ультрафиолетового излучения. В-пятых, они абсолютно не горючие, - поясняет Александр Викторович. – Ну, и в-шестых, это просто красиво. Сейчас наша задача – провести регулировку теплоузлов во всех этих домах, чтобы они потребляли меньше тепла».

  

По этой ссылке можно посмотреть, как монтируются панели ТЕРМОЛЭНД https://www.youtube.com/watch?v=oysuvYg3kMw

По этой – об одном из важных преимуществ ТЕРМОЛЭНДа над другими панелями – их негорючести: https://www.youtube.com/watch?v=n5DlVvXsWjM

А вот здесь специалист компании рассказывает о том, что представляют из себя панели и сама бескаркасная технология утепления фасадов - https://www.youtube.com/watch?v=n5DlVvXsWjM

24 январь 16:57 | : Общество

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