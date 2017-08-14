Мы бьем в набат, а нас не слышат: 9 месяцев жители Котласского района воюют с неочищенной водой, фекалиями и чиновниками

Как сообщают наши коллеги из газеты «Котласский курьер», с момента начала их переписки между жителями и чиновниками по проблемам канализации и водоснабжения поселка Шипицыно прошло девять месяцев. Однако, кроме отписок - результата нет.

Напомним, в год экологии шипицынцы заговорили об экологической катастрофе, которая, по всей видимости, волнует только их. Жители поселка в Котласском районе писали обращения президенту, местным властям, в Роспотребнадзор и прокуратуру, что буквально задыхаются от зловония, которые исходят от берега реки. Как утверждают люди, уже несколько месяцев идет слив канализационных стоков напрямую в Шипицынский полой Северной Двины. Часть жителей, в основном чьи дома располагаются рядом с очистными сооружениями поселка, а также работники водоочистных и канализационных сооружений обратились в начале июля с письмом к президенту, после чего начали поступать ответы. Но по сути всё свелось к тому, что из федерации письмо направили в министерство области, а далее, спустили на уровень района и поселения.

«Первые обращения нами были написаны на имя Светланы Бральниной (ныне Бачурихиной, главы Котласского района, в настоящий момент находящейся под домашним арестом по ряду уголовных дел. – прим.ред.) ещё в январе этого года. Зимой глава района Бральнина очень удивлялась плачевному положению дел, но ничего кроме громких фраз районной властью не было предпринято, да и где сейчас глава и начальник районного УИХК Шумилов... Под следствием?» - делится с журналистом местный житель Владимир Николаевич Баев.

Еще с прошлого года фирма ООО «Красавинские электро-тепло сети» (ООО КЭТС), в аренде у которой находятся сети водоснабжения и канализации Шипицыно, стала очень известна многим жителям Котласского района. Произошло это при запуске отопительного сезона в Сольвычегодске, точнее при его срыве. В прошлом году районная власть передала сольвычегодское имущество (котельные и сети) в аренду ООО КЭТС, а те в свою очередь сорвали отопительный сезон, Сольвычегодск чуть было не «прославился» на всю Россию из-за ЧС. Но ЧС власти не допустили, в срочном порядке расторгли договор с ООО КЭТС и передали все объекты теплоснабжения другой фирме. Сейчас по данному вопросу ведется следствие, директор и некоторые экс-чиновники, как поговаривают, находятся под следствием.

«Сегодня уже октябрь на дворе, и мы видим, что на водоочистной станции (далее ВОС) и канализационно-очистной станции (далее КОС) за всё это время ничего, кроме разрухи, не сделано», - рассказывает Баев.

На начало октября котлы на обоих предприятиях (Шипицынские КОС и ВОС) находятся в разобранном состоянии, насосы с системы отопления сняты и куда-то вывезены (на фото).

Реагентов для очистки на водозаборе и на канализационных сетях в должном объеме нет. Часть канализационных люков не прочищены, из-за этого на очистные со стороны бывшего РМЗ не поступают стоки, так как система канализации забита, не прочищена, стоки текут напрямую в Шипицынский полой. В ответе от прокуратуры, полученном еще в феврале этого года, сказано, что межрайонным прокурором направлено исковое заявление в Котласский городской суд к ООО «Красавинские электротеплосети». Возможно, даже суд обязал ООО-шку устранить выявленные прокуратурой нарушения, да только, видимо, судебное решение так и осталось не исполненным.

«Мы просили и продолжаем просить местную власть сменить предприятие, которое взяло в аренду имущество, а по факту всего за два года довело его до разрухи. Нам отвечают, что не выгодно заниматься вопросами воды и канализации. Хотя тариф по воде и канализации поселка Шипицыно запредельный. Глава поселения встает на сторону частной фирмы, а не нас, жителей, - говорит Владимир Баев. - Совсем скоро начнутся заморозки, здания КОС и ВОС опять будут разморожены. Мы в шаге от катастрофы».

Летом по инициативе поселенческих депутатов проводились депутатские комиссии, на которых присутствовала и глава поселения. В конце июля на КОС и ВОС состоялась комиссия с привлечением специалистов из Котласского Горводоканала. Заключение с предписаниями устранить выявленные нарушения были направлены руководству ООО КЭТС, которые на сегодня так и не выполнены, да и само это заключение, похоже, кануло в Лету...

Местные жители в тихой панике: впереди зима, а это значит, что за катастрофой на сетях водоснабжения и канализации могут последовать проблемы с отоплением целого посёлка. Иными словами, если поселок останется без воды, да ещё и в осенне-зимний период, он попросту будет заморожен, ведь для котельных необходимо водоснабжение.

КОЛЛЕКТИВНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ губернатору Архангельской области Игорю Орлову и депутатам Госдумы от «Единой России» от работников водоочистной станции, канализационно-очистной станции и жителей поселка Шипицыно Котласского р-на Архангельской области с численностью населения в 5 тыс.человек.

«В 2015 году с 01 июня в нашем населенном пункте сменилась обслуживающая организация, которая занимается водоснабжением и водоотведением поселка. До этого мы работали с начала июня 2013г. по конец мая 2015г. с ОАО «Архангельская Областная Энергетическая компания» (далее «Архоблэнерго» Котласский филиал). За этот период было немало сделано по ремонту и реконструкции ВОС и КОС. Были установлены новые насосы, частично произведена замена водопроводных сетей с реки Уртомаж, где находится первый подъём подачи воды до второго подъёма очистки.

В конце мая 2015г. закончился договор на обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения с «Архоблэнерго». С 1 июня 2015г. Котласская районная администрация посредством торгов передала полномочия управления ВОС и КОС в ООО «Красавинские электро-тепло сети» (далее КЭТС) Вологодской области.

За два года управления КЭТС эта компания нарушила весь технологический процесс очистки питьевой и сточной воды. Были сокращены из штата операторы-лаборанты и слесаря по сменам, которые обслуживали ВОС и КОС в круглосуточном режиме.

Водоочистка питьевой воды производится циклично, в ночное время отключается подача воды с первого подъёма на второй подъём, в целях экономии электроэнергии. Нарушается непрерывный цикл очистки воды и хлорирования из-за отсутствия операторов-лаборантов и слесарей. Не производится ежечасный забор проб на остаточный хлор, согласно графиков, утвержденных Роспотребнадзором. Не проводилась ежегодная дезинфекция водопроводных сетей в посёлке, из-за чего вода низкого качества, можно отнести как к технической воде.

На КОС в зиму 2016-17 г.г. была остановлена вторая очередь очистки воды, аэратэнки и приёмные емкости были заморожены. Прекращена подача воздуха к компрессорам в аэратэнки, также в целях экономии электроэнергии. Компрессор должен работать в круглосуточном режиме, иначе произойдет гибель микроорганизмов в аэратэнках, что и произошло. На данный момент для восстановления этого хозяйства потребуются значительные средства. Из-за отсутствия персонала не проводится еженедельная промывка биофильтров первой очереди, а также ежедневная чистка от ила эмшеров (лотков), где происходит скапливание ила. Не проводился сброс ила на иловые карты из приемных отстойников.

В зимний период 2016-17г.г. частично прекратилось поступление сточных вод на КОС в виду того, что часть колодцев перед КОС были заморожены, вода через верх колодцев на ул.Набережная поступает в полой, который впадает в реку Северная Двина. В летний период ниже по течению этой реки отдыхают и купаются дети и взрослые.

Отсутствует круглосуточное ведение лабораторного контроля над сбрасываемыми сточными водами после очистки в виду сокращения обслуживающего персонала. Некоторые текущие ремонты КЭТС на ВОС и КОС производят своими силами, привозя слесарей из Вологодской области, они же занимаются обслуживанием механизмов.

За 2 года работы с компанией «Красавинские электро-тепло сети» часть оборудования пришла в негодность, и требует срочного ремонта. Все средства от сборов, что платит население за потребление питьевой воды и очистку стоков, уходят в Вологодскую область. Завышены тарифы на водоснабжение и водоотведение. Для сравнения в нашем поселке стоимость воды на период с 01.01.17г. составляет за 1 м3 = 87р.97к., стоимость водоотведения за 1 м3 = 89р. 16к., а в г. Котлас вода - 32р.80к., водоотведение - 26р.85к., в г.Коряжма вода - 20р.41к., водоотведение - 22р.07к., г. Архангельск вода - 26р.64к., водоотведение - 29р.30к.

Такое же заявление было отправлено 26.01.2017г. главе МО «Котласского район» Бральниной С.Н. Она посетила предприятия ВОС, КОС и пообщалась с работниками данных предприятий. Пояснила, что средства от сборов за оказываемые услуги должны идти на ремонт и модернизацию предприятий, что не делается на данный момент. Такие же жалобы были направлены Губернатору Архангельской области Орлову И.А., в прокуратуру Котласского района и депутату Гос.Думы от Архангельской области Палкину А.В. Также было обращение к Главе района о передаче ВОС, КОС п.Шипицыно Котласского района Архангельской области обратно в ОАО «Архоблэнерго», т.к. они обслуживают газовые котельные, подают тепло в отопительный сезон в наши дома.

При обращении в Администрацию Котласского района и Администрацию Архангельской области никаких мер по восстановлению и работоспособности предприятий не принимается.

21 июля 2017г. представителями Горводоканала г. Котласа была создана комиссия по обследованию объектов водоснабжения и водоотведения. На данный момент никаких результатов обследования не получили, но комиссией работа ВОС и КОС была признана неудовлетворительной. В настоящее время вода с КОС сбрасывается в полой п. Шипицыно без очистки и хлорирования, не производится лабораторный контроль. С 21.09.2017г. на ВОС закончился гипохлорид, вода подается населению не хлорированная. На 28.09.2017г. вода в кранах жителей данного поселка течет мутная, виде слабо заваренного чая.

Плотина на первом подъеме водоочистных сооружений водозабора не ремонтируется после того, как КЭТС допустила размыв левого берега основания плотины на р.Уртомаж. Также на ВОС и КОС не ремонтируются производственные котельные, сняты эл.двигатели с циркуляционных насосов и увезены в г.Красавино. Когда будут готовы - неизвестно. Скоро морозы, и неизбежна разморозка систем теплоснабжения в производственных зданиях ВОС и КОС. На все обращения по инстанциям получаем одни отписки. Глава поселения МО «Шипицынское» Л.П. Семенюк никаких мер не принимает.

Просим:

- о помощи сохранения рабочих мест на предприятиях

- о восстановлении качественной работы ВОС и КОС

- о смене компании КЭТС Вологодской области».

Текст и фото Ольги Кожевниковой, газета «Котласский курьер»

На фото вверху: текущие ручьи канализации вдоль дороги возле бывшего РМЗ. Вонь и смрад…