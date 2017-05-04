Жители поселка Шипицыно Котласского района: Мы бьем в набат, а нас не слышат

В очередном поселении Котласского района Архангельской области, а именно МО Шипицынском, в объявленный год экологии канализационная катастрофа, сообщает газета «Котласский курьер».
В год экологии шипицынцы заговорили об экологической катастрофе, которая, по всей видимости, волнует только их. Жители поселка в Котласском районе пишут обращения президенту, местным властям, в Роспотребнадзор и прокуратуру, что буквально задыхаются от зловония, которое исходит от берега реки. Как утверждают люди, уже несколько месяцев идет слив канализационных стоков напрямую в Шипицынский полой Северной Двины.
ВИДЕО О СОСТОЯНИИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ШИПИЦЫНО СМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ: https://www.youtube.com/watch?v=XAfWIT3TaB0
«Мы обратились с письмом к президенту России Владимиру Путину, - рассказывают местные жители и работники канализационно очистных сооружений. - Уже начали поступать ответы, но пока всё сводится к тому, что из федерации письмо направляется в министерство области, а далее, видимо спустят на уровень района и поселения».
Далее представлено само обращение - коллективное заявление по просьбе работников водоочистной станции (далее ВОС) и канализационно-очистной станции (далее КОС) и жителей п. Шипицыно, Котласского района Архангельской области с численностью населения в 5 тыс.человек.
«Уважаемый Владимир Владимирович! 1 июня 2015 года в нашем населенном пункте сменилась обслуживающая организация, которая занимается водоснабжением и водоотведением поселка. До этого мы работали с 2013 по 2015 год с ОАО «Архангельская Областная Энергетическая компания» (далее «Архоблэнерго» котласский филиал). За этот период было немало сделано по ремонту и реконструкции ВОСи КОС. Были установлены новые насосы, частично произведена замена водопроводных сетей с реки Уртомаж, где находится первый подъём подачи воды до второго подъёма очистки.
31 мая 2015 года закончился договор на обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения с «Архоблэнерго».С 1 июня 2015 года Котласская районная администрация посредствам торгов передала полномочия управления ВОС и КОС в ООО «Красавинские электро-тепло сети» (далее КЭТС) Вологодской области. За два года управления КЭТС эта компания нарушила весь технологический процесс очистки питьевой и сточной воды. Были сокращены из штата операторы-лаборанты и слесаря по сменам, которые обслуживали ВОС и КОС в круглосуточном режиме.
Водоочистка питьевой воды производится циклично, в ночное время отключается подача воды с первого подъёма на второй подъём, в целях экономии электроэнергии. Нарушается непрерывный цикл очистки воды и хлорирования из-за отсутствия операторов-лаборантов и слесарей. Не производится ежечасный забор проб на остаточный хлор, согласно графиков, утвержденных Роспотребнадзором. Не проводилась ежегодная дезинфекция водопроводных сетей в посёлке, из-за чего вода низкого качества, можно отнести как к технической воде.
На КОС в зиму 2016-17 года была остановлена вторая очередь очистки воды, аэратэнки и приёмные емкости были заморожены. Прекращена подача воздуха к компрессорам в аэратэнки, опять же в целях экономии электроэнергии. Компрессор должен работать в круглосуточном режиме. Как итог таких действий, произошла гибель микроорганизмов в аэратэнках. На данный момент для восстановления этого хозяйства требуются значительные средства.
Из-за отсутствия персонала не проводится еженедельная промывка биофильтров первой очереди, а также ежедневная чистка от ила эмшеров (лотков), где происходит скапливание ила. Не проводился сброс ила на иловые карты из приемных отстойников.
В зимний период 2016-17 года частично прекратилось поступление сточных вод на КОС в виду того, что часть колодцев перед КОС были заморожены, вода через верх колодцев на ул.Набережная поступает в полой, который впадает в реку Северная Двина. В летний период ниже по течению этой реки отдыхают и купаются дети и взрослые.
Отсутствует круглосуточное ведение лабораторного контроля над сбрасываемыми сточными водами после очистки в виду сокращения обслуживающего персонала. Некоторые текущие ремонты КЭТС на ВОС и КОС производят своими силами, привозя слесарей из Вологодской области, они же занимаются обслуживанием механизмов.
За 2 года работы с компанией «Красавинские электро-тепло сети» часть оборудования пришла в негодность, и требует срочного ремонта. Все средства от сборов, что платит население за потребление питьевой воды и очистку стоков, уходят в Вологодскую область. Завышены тарифы на водоснабжение и водоотведение. Для сравнения в нашем поселке стоимость воды на период с 01.01.17г. составляет за 1 м3 = 87р.97к., стоимость водоотведения за 1 м3 = 89р. 16к., а в г. Котлас вода - 32р.80к., водоотведение - 26р.85к., в г.Коряжма вода - 20р.41к., водоотведение -22р.07к., г. Архангельск вода - 26р.64к., водоотведение — 29р.30к.
Такое же заявление было отправлено 26.01.2017г. главе МО «Котласского район» Бральниной С.Н. Зимой этого года Глава района посетила предприятия ВОС, КОС и пообщалась с работниками данных предприятий. Пояснила, что средства от сборов за оказываемые услуги должны идти на ремонт и модернизацию предприятий, что не делается на данный момент. Такие же жалобы были направлены Губернатору Архангельской области Орлову И.А., в прокуратуру Котласского района и депутату Гос.Думы oт Архангельской области Палкину А.В. Также было обращение к Главе района о передаче ВОС, КОС п.Шипицыно Котласского района Архангельской области обратно в ОАО «Архоблэнерго», т.к. они обслуживают газовые котельные, подают тепло в отопительный сезон в наши дома. В результате никаких действий предпринято не было.
В связи с удаленностью обслуживающей организацией КЭТС в другом регионе они не хотят и не будут вкладывать средства в производство, а ремонтной базы в п.Шипицыно у этой фирмы нет.
Нам, работникам, которые отработали не один десяток лет на этих предприятиях, прискорбно смотреть, как гибнет предприятие ВОС и КОС, страдает население от такого отношения обслуживающей организации.
Просим: помочь сохранить рабочие места на предприятии, восстановить качественную работу ВОС и КОС, сменить компанию КЭТС Вологодской области, которая довела до разрухи предприятия ВОС и КОС.
С уважением работники и жители посёлка городского типа Шипицыно».
«Мы обращались в прокуратуру, в Роспотребнадзор, к главе района Бральниной, депутату Госдумы Палкину, всем озвучиваем проблемы нашего поселения, но увы на сегодня сдвигов пока не наблюдаем, а время при этом уходит», – сетуют жители и работники КОС и ВОС.
В ответе от прокуратуры, полученном еще в феврале этого года сказано, что межрайонным прокурором направлено исковое заявление в Котласский городской суд к ООО «Красавинские электротеплосети». Возможно, даже суд обязал ООО-шку устранить выявленные прокуратурой нарушения, да только, видимо, судебное решение так и осталось не исполненным.
Полномочия по данному вопросу, как нам известно, от района на уровень поселения передали в мае этого года. То есть поселенческая администрация сама должна теперь разобраться с неисправными КОС и ВОС.
31 мая на внеочередной сессии Совета депутатов МО «Шипицынское» перед приемкой от района очистных и сетей состоялась встреча с главным инженером КТЭС Осколковым. Осколков объясняет невыполнение работ тем, что в 2016 году и в 2017 году заместитель главы районной администрации и начальник УИХК (управления имущественно-хозяйственного комплекса) Александр Шумилов не направил в адрес КЭТС техзадание на реконструкцию. Техзадание хоть и было готово и легло на стол Шумилову, но подписано не было. Почему - Осколков не мог объяснить.
Глава МО «Шипицынское» Лариса Семерюк подтвердила, что знала об этом, пыталась помочь, встречалась по этому поводу с главой района Светланой Бральниной, но безрезультатно. С их слов, ввиду отсутствия техзадания КТЭС не могли направить документы в областное министерство на выделение финансирования. Но Осколков пообещал, что в течение этого лета в любом случае заменят трубу от отстойников к станции биологической очистки и утечки из колодцев в полой реки прекратится.
15 июня на канализационных очистных была встреча группы депутатов и главы поселения Ларисы Семерюк с мастером шипицынского участка, здесь же была группа местных жителей (в том числе Ершова Надежда и Ускорцева Татьяна, имеющие жилые дома напротив очистных на улице Набережной), очистные были осмотрены, все утечки из канализационных колодцев, аварийное состояние указанной трубы подтвердились.
Мастер пообещал, что до 15 июля труба будет заменена, колодцы прочищены и утечки в полой прекратятся. Но уже начало июля, по факту ничего не сделано и не делается. Будет ли сделано до 15 июля - сомнительно.
Со слов главы поселения Ларисы Семерюк, можно попробовать войти в областное финансирование, но только с января 2018 года, в этом году уже не успеть.
К слову, качество воды у местных жителей оставляет желать лучшего. «Хуже этого в поселке не бывало, даже в 90-е всё хлорировалось, из колодцев не текли нечистоты. Сейчас КОС и ВОС стремительно приближаются к полному развалу, весь поселок от этого страдает. Ни водопроводные, ни канализационные сети, а это 11 километров, за два последних года ни разу не хлорировались, - рассказывает Владимир Николаевич Баев - Обычно раньше сентябрь и октябрь месяц увеличивали дозу хлорки и всё пропускали, промывали. А за эти два года всё засорилось. Сократили персонал так, что из 22-24 работников осталось 4 на КОС и столько же на ВОС. Те, кто числился слесарями, стали сторожами, лаборантов нет. Людей восстановить надо, чтобы технологический процесс заработал».
Вместе с коллегами из Котласа мы продолжим следить за ситуацией…