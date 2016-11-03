Хиджаб тревоги нашей. Школьная форма как объект национальной безопасности

Автор отдает себе отчёт в том, что может нарваться на обвинения в недостаточной толерантности. Потому что согласен с министром образования Ольгой Васильевой, которую ранее обвиняли чуть ли не в религиозном мракобесии – хиджабам не место в светских школах. Подчёркиваю, в светских, о воскресных разговор отдельный. И даже на уроках религиоведения этот женский головной убор лишним не будет - вполне сойдёт за учебное пособие по предмету.
Очередные страсти вокруг ношения хиджабов разгорелись после того, как девочкам-мусульм
Сельская школа не самого центрового региона стала объектом повышенного внимания, и глава всего российского образования не могла не высказать своего мнения по этому вопросу. Вот такого: «Я много лет, как вы знаете, возглавляла кафедру государственных и межконфессиональ
О чём, собственно, шум? Есть же прецедент. В конце 2012 года правительство Ставрополья запретило носить в местных школах религиозную одежду и ввело единую форму для учеников. Это решение чиновники приняли после скандала, произошедшего в одной из школ региона в сентябре того же года. Тогда директор учебного заведения отказался пускать на занятия девочку в хиджабе, после чего родители школьницы пожаловались на директора в прокуратуру. Апотом подали апелляцию в Верховный суд РФ, где им тоже отказали. Грозились подать во все международные суды… но потом одумались, поняли, что там-то точно проиграют.
Кстати, тогда слово осталось за президентом Путиным. И он высказался: «В последнее время мы говорим, что у нас светское государство, но применительно ко всем конфессиям. А то говорят, что светское, но к одной. Нет, ко всем, не стоит это забывать. Что касается одежды, то это чувствительная тема. Во многих европейских странах накладываются такие ограничения. Не буду приводить всех аргументов, это то, что тоже должно решаться в рамках действующего законодательства
Последний пассаж нашего президента мне не очень понятен… но отношу это за счёт собственной тупости. Ясно одно – право выбирать форму одежды отдано на откуп школам. Стал вспоминать собственное детство. До десятого класса ходили мы, мальчики, в отвратительной форме серого, «мышиного», цвета. Девочки ходили, соответственно, в коричневой… все как из анекдота – «и испорчу вам праздник». Бабушка, посмотрев на меня-первоклассн
Нашему выпуску повезло. Страна как раз переходила на новую «синюю» модель, и нам разрешили свободную форму. Но с предупреждением – джинсами и мини не злоупотреблять. И это было как глоток свободы в стране, где проповедовался принцип «безобразно, но однообразно».
Однако потом выяснилось, что такая свобода имеет особый вкус только в том случае, когда на вас с завистью смотрят остальные «года выпуска». Как только появилось право шить действительно хорошие костюмы, а не детский вариант армейского обмундирования, ношение школьной формы приобрело свой смысл. У каждой школы она своя, как код принадлежности к своему кругу… практически клубный пиджак. А разве с клубным пиджаком монтируется религиозная атрибутика?
Я подозреваю, что для Белозерьевской школы сшитая на заказ форма – непозволительная роскошь. Но не на пустом месте возникло «настороженное отношение», ох, не на пустом.
Белозерье уже давно находится на контроле у ФСБ, а в местных СМИ его называют «мордовским халифатом». Так, по данным газеты «Известия Мордовии», официального печатного органа республиканского правительства, сейчас на стороне ИГ (запрещенная в России организация) в Сирии воюют 20 выходцев из Белозерья. В ноябре 2016 года Ленинский суд Саранска заочно арестовал участников террористической организации — жителей села Белозерье. 21-летний Раиль Бикмаев, его ровесник Фаиль Янгличев, 20-летний Ряис Янгаев, предположительно
И я прекрасно понимаю силовиков, которые, судя по всему, и вбросили этот скандал с хиджабами в СМИ, чтобы получить от власти чёткое указание, что делать с девицами из Белозерья, которые завтра могут превратиться в ходячие двуногие бомбы - им для этого даже в Сирию к женихам не придётся ехать. А то мы не знаем подобных примеров…
Тем не менее, министру образования начал оппонировать глава Чечни Рамзан Кадыров (в ситуации на Ставрополье он сначала тоже пытался бухтеть, но быстро затух после слов Путина). Устроил женщине, что называется, ликбез: мол, «платок - не атрибутика, а важная часть одежды мусульманки», мол, свобода совести и свобода вероисповедания гарантируются российской Конституцией. Нет, ну прав. Формально. Просто в нормальном обществе ещё принято просчитывать риски и исходить из целесообразности (вопрос о том, где заканчивается твоя свобода и начинается чужая несвобода лично для меня остаётся спорным).
Кадыров ставит в пример своих детей (что просто смешно для фактически единоличного правителя земли чеченской) - «Мои три дочери учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки. Ольга Васильева требует, чтобы они сняли платки? Девочки этого никогда не сделают. …Я должен их забрать из школы и вместе с ними искать место, где позволят девочкам быть мусульманками?».
Мы-то с вами понимаем, что в случае Кадырова к нему на дом будут ходить лучшие учителя республики. Или даже профессора МГУ - им столько заплатят, что они с радостью переедут в Грозный на ПМЖ… вон, и Депардье не побрезговал. Или построят для принцесс индивидуальную школу с партами из золота. Вариантов масса. Просто это ещё одно доказательство, что Чечня – не Россия. У этих девочек, если их действительно воспитывают в системе шариатских ценностей, будущее ясное, их контакты с внешним миром будут сведены к минимуму. Но какими сволочами в такой атмосфере вырастут его сыновья, и без того с самого детства ощущающие своё высшее предназначенье… даже страшно представить.
Однако больше всего меня интересует такой вопрос. Что, в Чеченской республике вообще никого из православных не осталось (или представителей других религиозных конфессий)? Это атеисту (или агностику) пофиг, что на себя напялить: хоть крест, хоть магендовид, хоть полумесяц. А для религиозного человека это будет изменой собственной вере. Представляете, как они будут чувствовать себя в классе среди хиджабов? Я не беру худший вариант, при котором таких одноклассников начнут травить (мы с вами знаем, насколько жестоким может быть детство).
Что же испытывали девочки в хиджабах в той мордовской школе, где они явно были в меньшинстве? Хорошо, если только дискомфорт, что для подростковой психики тоже немало. Наверное, это была часть психологической подготовки…
…к чему? Ой, давайте на этом и остановимся.
Леонид Черток