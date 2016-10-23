"Армейские мансы профессора Несанелиса". Год без Нэса

Ровно год (15 января 2016) назад возвращаюсь я с первой встречи с новым мэром Архангельска Игорем Годзишем. Ещё в прихожей меня настигает телефонный звонок, то дисплее высвечивается имя Лены, главного редактора комяцкого интернет-издания, деловые отношения с которым я закончил за полтора года до этого. И только всхлипывания в трубке. А больше ничего и не надо говорить… совладельцем того ресурса был Дмитрий Александрович Несанелис.
Я так и сел на пол прихожей. Ноги подкосились, краски мира потускнели…
Кем был Нэс (его «партийная кличка») по жизни? Учёный-историк, общественный деятель, консультант, политолог, бизнесмен, критик, аналитик, эссеист… перечень неполный. Одно его присутствие предавало любой тусовке шарм и солидность, не зря он числился в советниках у ряда нефтяных магнатов. Плюс потрясающее умение находить общий язык со всеми, от губернаторов и церковных иерархов до конченых маргиналов.
Никто не говорит, что Дима был святым, я знаю тех, кто до сих пор имеет к нему претензии (хотя что уж теперь). Но с его уходом я потерял потрясающего собеседника, наверное, единственного в Архангельске, с кем мог общаться на адекватном себе уровне. Каждый проведённый с ним вечер – праздник души и интеллекта. Лично для меня это очень много.
Также много написано о Диме за этот год, общество постепенно осознаёт, кого оно потеряло в его лице. Его родной Сыктывкар так просто плачет – с уходом профессора Несанелиса закрылось несколько гуманитарных программ, их просто стало некому продвигать. Что уж говорить про Архангельск, где он был тоже своим.
Поэтому сегодня я даю слово… своему другу Диме Несанелису. В его жизни была такая непростая и даже героическая страничка, как служба в советской армии. В стройбате – «там такие звери… им даже автоматы не выдают, только лопаты с носилками» (из старого анекдота). Несколько лет назад статья была опубликована на сайте http://old.7x7-journal.ru/ , надеюсь, его владельцы не обидятся на меня за перепост.
Итак:
ДМИТРИЙ НЕСАНЕЛИС: Армейские университеты
«В июне 1983 года я окончил Сыктывкарский университет, а в ноябре ушел служить в Советскую Армию. Там провел полтора года в строительных войсках. Иногда говорят, что стройбат – это не армия. Применительно к части, где проходила моя служба, это было явно не так. Кроме работы на оборонных объектах у нас были ночные тревоги, боевая и тактическая подготовка, марш-броски, стрельбы. Наверное, в меньшем объеме, чем у танкистов или мотострелков, но все-таки вполне достаточном, чтобы научиться обращаться с оружием и овладеть навыками ведения боевых действий.
Первые несколько месяцев было невероятно трудно. Как и почти каждый новобранец, я мечтал только о еде и сне. Организм с трудом приспосабливался к новому режиму, нагрузкам, жизни в казарме. Наша часть дислоцировалась под Ленинградом. И вот примерно через четыре месяца службы я получил увольнительный билет, доехал до Питера и провел там целый день. Прошло с тех пор почти тридцать лет, но до сих пор прекрасно помню божественный вкус пельменей в кафе на Владимирском проспекте!.. В общем, было трудно, но зато радостные моменты запомнились на всю жизнь. Как и солдатская дружба.
Армии я обязан умением не пасовать перед трудностями, брать на себя ответственность, добиваться поставленной цели. Все это потом очень пригодилось на гражданке. Как и все призывники, я начал службу в звании «рядовой – необученный», а завершал ее старшим сержантом и командиром взвода. Для меня это была настоящая военная карьера!
Прошло много лет. И мой младший сын тоже отправился служить в армию, правда, в другую – в ЦАХАЛ, Армию обороны Израиля. Там было много поразительных историй. Например, учитывая, что родители Глеба оставались в России, армия оплачивала ему аренду квартиры в Ашдоде, куда его, как и других солдат, отпускали на выходные (как правило, с вечера пятницы до воскресного обеда). А когда он оставался на Шабат (субботу) в своей части, то вместе с другими солдатами сидел за одним праздничным столом с командиром дивизии и старшими офицерами. Разумеется, при всем притом служба в израильской армии – далеко не сахар. Это очень тяжелые учения в горах и в пустыне, серьезнейшая физическая, боевая и психологическая подготовка. А как готовят в спецподразделениях – история вообще совершенно особая...
Испытанием для сына было то, что сержантом, командиром отделения в учебке, была чрезвычайно требовательная девушка (как известно, израильские барышни служат в армии наравне с ребятами). Все парни, включая Глеба, этим страшно возмущались, но старшие объяснили, что Армия обороны Израиля держится не только на высочайшей выучке, но и на строжайшей дисциплине. Армия – это одна из священных коров Израиля. Солдат любят, уважают, им помогают.
Помню, прошлым летом мы с друзьями играли на тельавивском пляже в израильский теннис. Мимо проходил солдат – срочник Йонатан. Он сказал, ребята, я тоже хочу поиграть, и пять человек немедленно предложили ему свои ракетки и мячики. Когда я остановился в маленьком отеле Иерусалима и ко мне приехал сын в военной форме, то хозяин гостиницы, невероятно милый человек, Эли (Элиягу) отозвал меня в сторонку и сказал: «Дима, почему ты не сказал мне, что сын в Армии? Я не буду брать с тебя деньги за проживание». Я пытался возражать, но Эли твердо сказал, что «это его последнее слово»...
Уклонистов в Эрец Исраэль не любят. И не уважают. В том числе и девушки! Ну а те, кто отслужил (особенно в боевых частях), получают от государства всевозможные льготы и преференции в получении образования, покупке жилья, трудоустройстве. Мне кажется, что современная Россия может и должна позаимствовать кое-что из этого положительного опыта. Мы часто повторяем слова Александра Третьего о том, что «у России есть два союзника – армия и флот». Думаю, уже в конце девятнадцатого века такое понимание было явным упрощением. Про день сегодняшний и говорить нечего. Наши главные потенциальные союзники – это хорошее образование, нормальная медицина, открытость миру, наука и культура. Но современный мир таков, что без армии и флота помощь этих союзников может оказаться недостаточной. Во всяком случае, для России это, несомненно, именно так.
Служба в армии, кроме всего прочего, открывает сегодня перед российскими юношами дополнительные возможности. Например, вчерашний уклонист приходит устраиваться на работу в милицию или в спецслужбы. Его, как правило, не берут. И правильно делают, по-моему. В то же время парень, отслуживший в войсках, имеет в подобной ситуации дополнительные плюсы. Не сомневаюсь, что следует закрепить и пропагандировать и другие нормы, стимулирующие желание отдать Родине свой воинский долг.
Донести это до молодежи – задача государственной важности. В нашей республике ее успешно выполняют такие известные и авторитетные люди, как вице-спикер регионального парламента Станислав Хахалкин, удостоенный в свое время ордена Красной звезды, председатель усинской общественной организации «Содружество» Дмитрий Латынин и многие другие. Однако в целом общественный настрой в отношении российской армии характеризуется в большей мере скепсисом. Неслыханные ранее скандалы вокруг окружения бывшего министра обороны Сердюкова эти настроения очень подогревают.
Полагаю, для понимания престижа воинской службы необходимо поменять наше общее восприятие сегодняшней и завтрашней роли российской Армии. Это – задача долгосрочная и очень сложная, но выполнимая. Полагаю, довольно скоро это будет осознано и на самом высоком уровне. Иного пути, по-видимому, нет...
Почему я решил высказать эти соображения? Наверное, потому, что идет призыв в российскую армию. И, возможно, кто-то из молодых читателей, прочитав это короткое эссе, сделает осознанный выбор в пользу трудной, но необходимой работы – «Родину защищать»... Если даже это будет один человек, мои скромные заметки написаны не напрасно».
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ НАШЕМУ ДРУГУ
Леонид Черток