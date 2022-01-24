Дмитрий Морев: Черные мешки - признак чистоты

На своей странице в социальной сети глава Архангельска Дмитрий Морев призвал жителей и гостей столицы Поморья не пугаться черных мешков на улицах и в скверах:
- Проезжая по городу, каждый день вижу новые черные мешки с мусором. Мы продолжаем субботники вместе с партнерскими организациями. Радует, что и жители ухаживают за своими дворами.
Прошу не удивляться новым мешкам на улицах - это результат чьей-то недавней доброй работы. Наша техника почти ежедневно проезжает по городу и забирает мешки, которые попадают в поле зрения. Если вы знаете, где они лежат уже давно, дайте знать в комментариях.
Всего мы уже вывезли больше 50000 мешков после субботников!