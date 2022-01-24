Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев: Черные мешки - признак чистоты

На своей странице в социальной сети глава Архангельска Дмитрий Морев призвал жителей и гостей столицы Поморья не пугаться черных мешков на улицах и в скверах:

- Проезжая по городу, каждый день вижу новые черные мешки с мусором. Мы продолжаем субботники вместе с партнерскими организациями. Радует, что и жители ухаживают за своими дворами.

Прошу не удивляться новым мешкам на улицах - это результат чьей-то недавней доброй работы. Наша техника почти ежедневно проезжает по городу и забирает мешки, которые попадают в поле зрения. Если вы знаете, где они лежат уже давно, дайте знать в комментариях.

Всего мы уже вывезли больше 50000 мешков после субботников!

14 май 11:09 | : Политика

Главные новости


Просто сапер
Вселенная Баха. Русские канты и Ломоносов

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2022 (111)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (323)
Декабрь 2021 (406)


Деньги


все материалы
«    Май 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20