Мэр Архангельска с пристрастием проверил благоустройство городских территорий

По программе «Формирование комфортной городской среды» осенью прошлого года было начато благоустройство. После перерыва на зиму на объекты вновь вышли рабочие и техника. Каждая территория находится на личном контроле главы города Дмитрия Морева.
По итогам внеплановой рабочей поездки Дмитрий Морев рассказал о ходе работ и объектах, где необходимо усиление.
На территории у памятника Роману Куликову идут работы: облицовочная плитка не выдержала укладки в ноябре, частично отслоилась, поэтому подрядчик обязан устранить недостатки и облагородить прилегающую территорию в течение трех недель.
Наиболее активно благоустройство идет в парке имени Ленина. Специалисты ставят детское и спортивное оборудование, готовят площадки под резиновое покрытие, уложено более 80% тротуарной плитки. Администрации округа Дмитрий Морев сегодня поставил задачу выполнить ремонт постамента памятника Ленину: часть плитки нужно заменить, ветхое ограждение у парка со стороны ул. Чкалова демонтировать.
Территорию у Ломоносовского ДК благоустроили в прошлом году, но проезд рядом не вошел в проект. Сейчас по поручению главы Архангельска начался ремонт примыкающего проезда вдоль ДК, чтобы территория имела законченный обновленный вид. Фрезерование уже выполнено, идет подготовка к укладке асфальта.
Самый технически сложный объект взяло на себя МУП «Городское благоустройство». На месте разрушенного пирса за Молодежным сквером строится современный променад над водой. Проект амбициозный и мощный – давно в Архангельске не было столь необычных решений. Сваи уже выдержали испытание ледоходом - прочность конструкции с запасом. Работы ведутся активно, и всё будет готово уже в июне.
Аллея на ул. Воскресенской, 8-12 логично продолжает уже благоустроенную территорию у бывшего магазина «Ткани». Степень готовности на объекте высокая: остается выполнить асфальтирование прилегающего проезда и планировку земельного покрова. Дмитрий Морев передало замечание подрядчику - урны надо вовремя вычищать от мусора, объект не сдан, а, значит, эти работы являются ответственностью именно подрядчика.
Сквер у КЦ «Соломбала-Арт» - наиболее масштабный проект прошлого года. Большие работы по устройству дренажа выполнены, все оборудование закуплено, монтаж продолжается. Подрядчику глава города поставит задачу удвоить количество специалистов со следующей недели.
В сквере на площади Терехина тротуарная плитка выложена на 90%, идут работы по подготовке детско-спортивной площадки, оборудование закуплено, рабочих также не хватает, на что будет указано подрядчику.
Остальные территории благоустройства также не останутся без внимания – подобные рабочие поездки Дмитрий Морев планирует продолжить.