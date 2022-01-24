Дмитрий Морев назвал лучшие общеобразовательные школы Архангельска

Рейтинг «ТОП-29» ежегодно составляет региональное министерство образования. В частности, оцениваются средние баллы по предметам ЕГЭ, количество призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников, результаты Всероссийских проверочных работ, число золотых медалистов и другие образовательные достижения детей.
Итоги подводятся по нескольким группам: среди лицеев, гимназий, школ с углублённым изучением отдельных предметов, среди основных, средних, вечерних школ.
- Образовательные учреждения – это большая и одна из самых важных сфер ответственности муниципалитета. Ведется большая работа по повышению квалификации педагогов и привлечению молодых кадров, внедряются инновационные методики, обновляется материальная база. Цель этой работы – повышение качества образования как базы для дальнейшего профессионального выбора и становления подрастающего поколения архангелогородцев. Если в 2018 году, когда рейтинг составлялся впервые, в него вошло 7 школ нашего города, то сейчас уже 12. Будем стремиться к еще лучшим результатам! – подчеркнул глава Архангельска Дмитрий Морев.
В «ТОП-29»-2021 вошли 12 образовательных учреждений Архангельска:
Гимназия №3 имени К.П. Гемп
Основная школа № 69 имени А.А. Ефремова
Основная школа № 12
Средняя школа № 50 имени дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина
Средняя школа № 22
Средняя школа № 10
Средняя школа № 51 имени Ф.А. Абрамова
Средняя школа № 8
Средняя школа № 35 имени Героя Советского Союза П.И. Галушина
Средняя школа №1
Средняя школа № 59 имени Героя Советского Союза М.Е. Родионова
Средняя школа № 43