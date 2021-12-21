Александр Цыбульский дал команду приструнить распоясавшиеся "наливайки"

В ходе рабочей поездки в Северодвинск на заседании президиума регионального политсовета «Единой России» Александр Цыбульский поручил проработать варианты решения проблемы с «наливайками» в жилых домах.
Глава региона отметил, что каждый раз, заезжая в Северодвинск по рабочим вопросам, он буквально на каждом шагу замечает алкогольные магазины, и тенденция увеличения их количества сохраняется, а число жалоб жителей растет. Только за последние две недели было получено два коллективных обращения жителей из разных точек города. Проблема алкоголизма встает острее особенно для Северодвинска, что связано со спецификой «моногорода-завода». Жители в шутку обращаются с предложениями переименовать улицы в названия торговых сетей, торгующих алкоголем.
В целом по области прослеживается негативная статистика. Одна из ведущих причин смертности в регионе – алкоголизм, уровень смертности на 85 % выше, чем в среднем по России, показатели демографии в Поморье падают, этим обеспокоено и Министерство здравоохранения РФ.
Александр Цыбульский подчеркнул, что пора кардинально менять сложившуюся ситуацию, хотя людям, сделавшим бизнес на спаивании людей, будет непросто: «Ради спокойствия города нам нужно принять изменения в областной закон».
«Криминал начинается с алкогольного опьянения. По статистике УВД большинство преступлений совершается в алкогольном опьянении. Пьяных везут в бюджетные учреждения здравоохранения. Там буйных подвыпивших успокаивает медперсонал, а мы за их лечение платим бюджетные деньги», - выразил обеспокоенность депутат областного Собрания Александр Дятлов (фракция «Единая Россия»).
Архангельская область не раз выходила с инициативой в Государственную Думу с предложением дать регионам полномочия на запрет торговли алкоголя в жилых домах и в ночное время. Однако, федеральными законодателями регионам дано право регулировать только площадь торгового зала. Розничная торговля так же подпадает под региональное регулирование.
«Предлагаю ввести дополнительные ограничительные меры по организации работы питейных заведений. А именно увеличить метраж торгового зала до 70 кв. метров. А также проработать вопрос с главами муниципальных образований по увеличению расстояния от «наливаек» до социальных объектов школ, детских садов до 100 метров. Сейчас это расстояние в Архангельске равно 50 метрам, в Северодвинске оно сокращено до 20 метров. Пьяные люди частенько обустраиваются во дворах, у подъездов, на детских площадках, где гуляют родители с детьми. Такая близость негативно отражается на обществе и не способствует воспитанию здорового поколения», - считает Александр Дятлов.
Законопроект уже внесен в областное Собрание для рассмотрения на ближайшей сессии.
На заседании так же звучали предложения об увеличении времени розничной продажи алкоголем в магазинах на час, а также введение лицензирования пива для прозрачности и контроля продажи пивной продукции «наливайками».
Помимо прочего Александр Дятлов предложил усилить точечный общественный контроль за определенными заведениями, неоднократно нарушающими правила продажи спиртного. Совместно с правоохранителями, Роспотребнадзором, дружинниками, молодогвардейцами устроить рейд по незаконно торгующим алкоголем заведениям.
«Безусловно, говоря о решении проблемы алкоголизма и наркомании, нам важно к этому подходить комплексно. Ключевую роль в этом играет культурное развитие города. И здесь городской власти нужно задуматься над увеличением досуговых мест для жителей, в частности, для молодежи, вовлечении их в развитие города», - добавил Александр Цыбульский.
Напомним, жители первых этажей жилых домов Северодвинска неоднократно жаловались депутатам «Единой России» на беспокойное соседство с «наливайками» — и парламентарии готовы подключиться к решению вопроса.