Архангельские единороссы устраивают "Парад у дома ветерана"

В этом году такие парады пройдут под окнами всех домов фронтовиков.
Вот уже 3 год «Единая Россия» проводит акцию «Парад у дома ветерана». Все началось с пандемии, когда из-за социальных ограничений отменялись Парады на главных площадях, а ветераны находились на самоизоляции. Сейчас, пандемийные ограничения спадают, но с годами участникам войны становится все сложнее принимать участие в Парадах. Поэтому «Единая Россия» решила сделать эту акцию ежегодной и в этом году провести парады у домов каждого ветерана.
К поздравлениям присоединились депутаты городской Думы, руководитель «Молодой Гвардии» Архангельской области. 5 мая Парады принимали фронтовики Северного, Маймаксанского, Исакогорско-Цигломенского округов. Маршрут состоял из 14 адресов.
В Параде традиционно принимает участие сводный оркестр Главного управления МЧС России по Архангельской области и городской духовой оркестр имени Владимира Васильева. В исполнении оркестра звучали военные марши «Священная война», «Прощание славянки», и любимая всеми песня «День Победы». Ветераны наблюдали за концертом из окон своих домов. Некоторым из них удалось спуститься во двор.
Так, например почетным гостем Парада стала Шумилова Луиза Антоновна. Луиза Антоновна – кавалер ордена Отечественной войны II степени. В 15 лет она стала судовой изолировщицей в парусном цехе 176 завода, расположенного в Соломбале. Суда становились на ремонт всего на 6-8 часов, в сжатые сроки необходимо было произвести все ремонтные работы. Затем противолодочные катера срочно уходили нести свою вахту в море.
«Работали в несколько смен, очень уставали, но героями при этом себя не считали – делали то, что должны были делать, - вспоминает Луиза Антоновна. – Я очень благодарна, что наш вклад в дело Победы не забыт и сегодня».
Слушая песни военных лет, Луиза Антоновна прослезилась. Депутат ГорДумы Вячеслав Широкий поздравил ветерана с наступающим праздником, вручив цветы и подарки.
«Ни для кого не секрет, ветераны каждый год с нетерпением ждут Дня Победы, с удовольствием участвуют в качестве приглашенных на концертах и парадах. Но в силу возраста у многих уже нет такой возможности. «Единая Россия» решила привнести частичку такого праздника в каждый двор, где живет ветеран, сделать нашим дорогим ветеранам маленький подарок. Чтобы весь двор знал, что здесь живет участник Великой Отечественной войны!», - прокомментировал руководитель фракции «Единая Россия» в городской Думе Иван Воронцов.
Парад прошёл у дома Рогатых Виталия Васильевича - ветерана войны, участника прорыва блокады Ленинграда. После чего Иван Воронцов еще раз поблагодарил Виталия Васильевича за Победу, пожелал здоровья, жизнерадостности и оптимизма, заботы, любви, внимания большой семьи детей, внуков, правнуков.
«Важно дарить им свое внимание не только по праздникам, но круглый год поддерживать связь. Во время пандемии мы звонили каждому ветерану, в случае беды они знают наш номер и могут обратиться в Волонтерский центр Партии или позвонить Волонтеру Победы, контакты мы передавали вместе с телефонами в прошлом году», - рассказала руководитель «Молодой Гвардии» Мария Валуйских.
Прохожие останавливались, многие открывали окна и с удовольствием наблюдали за необычным концертом под их домом. Во время игры оркестра члены Партии раздавали всем желающим Георгиевские ленточки.