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Дмитрий Морев: К 9 мая Архангельск должен быть чист, ноль мешков на улицах

Администрации города выдала управляющим компаниям, предприятиям и учреждениям, общественникам и организациям 56 тысяч мешков для проведения субботников. Глава Архангельска Дмитрий Морев поставил задачу убрать все до одного до Дня Победы.  

Вывоз мешков начался уже в день проведения масштабного общегородского субботника – 30 апреля. Содействие в этой важной части работы оказывают «Экоинтегратор», МДУ, МУП «Городское благоустройство» и подрядчики администраций округов. 

- К 9 мая на улицах Архангельска должно остаться ноль мешков. Организуйте объезд территорий, поддерживайте связь с активными горожанами и управляющими компаниями. Город должен достойно встретить День Победы – в чистоте и порядке, - поставил задачу руководителям округов глава Архангельска Дмитрий Морев.  

Завершающий субботник состоится 7 мая: на него уже заявились организации и учреждения. Жители города также могут принять участие в уборке дворовых территорий – получить мешки и инвентарь можно в своих управляющих компаниях.

 

 

04 май 15:10 | : Политика

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