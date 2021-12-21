Дмитрий Морев: К 9 мая Архангельск должен быть чист, ноль мешков на улицах

Администрации города выдала управляющим компаниям, предприятиям и учреждениям, общественникам и организациям 56 тысяч мешков для проведения субботников. Глава Архангельска Дмитрий Морев поставил задачу убрать все до одного до Дня Победы.
Вывоз мешков начался уже в день проведения масштабного общегородского субботника – 30 апреля. Содействие в этой важной части работы оказывают «Экоинтегратор», МДУ, МУП «Городское благоустройство» и подрядчики администраций округов.
- К 9 мая на улицах Архангельска должно остаться ноль мешков. Организуйте объезд территорий, поддерживайте связь с активными горожанами и управляющими компаниями. Город должен достойно встретить День Победы – в чистоте и порядке, - поставил задачу руководителям округов глава Архангельска Дмитрий Морев.
Завершающий субботник состоится 7 мая: на него уже заявились организации и учреждения. Жители города также могут принять участие в уборке дворовых территорий – получить мешки и инвентарь можно в своих управляющих компаниях.