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«Теперь у меня развязаны руки». Исключенный депутат АОСД угрожает бывшей фракции

Как уже сообщалось, депутат Архангельского областного Собрания Эдуард Володенков исключен из фракции «Единая Россия». Причина - предоставление недостоверных сведений о доходах, полученных от ценных бумаг и участия в коммерческих организациях в общей сумме 2,6 млн. руб., подтвержденное прокуратурой.

Однако Володенков решил перевести все в политическую плоскость. На своей страничке в социальной сети он представил произошедшее, как месть за многочисленные критические замечания в адрес чиновников и свою личную «защиту прав жителей районов области».

При этом он открещивается от политики партии, под знаменами которой прошел в региональный парламент – «голосуя на выборах 2018 года, они (избиратели) голосовали за меня, как за кандидата по одномандатному округу, а не за «Единую Россию», решившую моим выдвижением подправить себе имидж в этом избирательном округе. Уточню: я никогда не был членом партии «Единая Россия», всегда оставался независимым депутатом».

Далее пока-еще-депутат благодарит бывших коллег по фракции за свое исключение, так как теперь у него «развязаны руки». Что ожидать от такого развязанного, наши наблюдатели даже боятся предположить…

Напомним, до 2018 года Володенков в родном Онежском районе выступал под знаменами ЛДПР, но именно перед выборами в областное Собрание почему-то решил сменить партийные цвета.

Остается пожелать «Единой России» в будущем внимательней относиться к подобным политическим перевертышам.

25 апрель 11:40 | : Политика / Скандалы

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