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Архангельская «Единая Россия» распрощалась с одним своим членом

Такой исход мы предполагали еще в феврале – депутат Архангельского областного Собрания Эдуард Володенков исключен из фракции «Единая Россия».

Напомним, причиной интереса прокуратуры к персоне Володенкова стало предоставление недостоверных сведений о доходах, полученных от ценных бумаг и участия в коммерческих организациях в общей сумме 2,6 млн. руб. Судя по всему, факт сокрытия подтвердился логично ждать продолжения уже уголовно-процессуального характера.

Впрочем, в формулировке исключения значатся также многочисленные нарушения партийной дисциплины и принятых в партии этических норм.

Отметим, для Володенкова «Единая Россия» не первая партия. В родной Онеге он делал партийную карьеру под знаменами ЛДПР, и только перед выборами в региональный парламент 2018 года вдруг изменил политической вектор.

Теперь в нынешней каденции заседают два исключенных товарища – Таскаев (КПРФ) и Володенков (ЕР). Однако, исходя из 6 пункта 19-й статьи Устава АОСД, последний может лишиться и депутатского мандата. А то чего и похуже…

20 апрель 06:53 | : Политика / Скандалы

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