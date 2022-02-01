Архангельская «Единая Россия» распрощалась с одним своим членом

Такой исход мы предполагали еще в феврале – депутат Архангельского областного Собрания Эдуард Володенков исключен из фракции «Единая Россия».
Напомним, причиной интереса прокуратуры к персоне Володенкова стало предоставление недостоверных сведений о доходах, полученных от ценных бумаг и участия в коммерческих организациях в общей сумме 2,6 млн. руб. Судя по всему, факт сокрытия подтвердился логично ждать продолжения уже уголовно-процессуального характера.
Впрочем, в формулировке исключения значатся также многочисленные нарушения партийной дисциплины и принятых в партии этических норм.
Отметим, для Володенкова «Единая Россия» не первая партия. В родной Онеге он делал партийную карьеру под знаменами ЛДПР, и только перед выборами в региональный парламент 2018 года вдруг изменил политической вектор.
Теперь в нынешней каденции заседают два исключенных товарища – Таскаев (КПРФ) и Володенков (ЕР). Однако, исходя из 6 пункта 19-й статьи Устава АОСД, последний может лишиться и депутатского мандата. А то чего и похуже…