Посёлок Васьково. Хроники отложенной катастрофы

Будет ли эвакуация жителей?

Я давно не видал своего приятеля из поселка Васьково, что в Приморском район. Но вот мы неожиданно встретились.

Я спросил его, как они живут. Мне говорят, что всё хорошо, как «в коммунальной сказке» – всё работает, да и вообще самые лучшие условия жизни. Глава района даже медаль получила за достижения в улучшении вашей жизни.

Мой приятель развел руками и сказал - да медаль получила, но живём как на вулкане, в любой момент может всё обрушиться. Ждём коммунальную катастрофу каждый день.

Я удивился: ведь всё хорошо, по крайне мере, на словах главы муниципального района госпожи Рудкиной.

Но мой приятель объяснил, что не знает, чувствуют ли себя жители Катунино и Уймы в «раю», а мы – васьковцы, живем в ожидании катастрофы каждый день уже несколько лет.

Я попросил его не пугать меня, а объяснить, в чём проблема. Глава администрации везде говорит, что всё в порядке.

Приятель ответить, что порядка не было и нет. А суть вот в чём, Васьково - это бывший военный гарнизон. Раньше был большой посёлок. Инфраструктуру и коммунальный сервис обеспечивало Министерство обороны. Всё работало хорошо. Но уже более двенадцати лет назад его передали в управление Приморскому муниципальному району, и начались проблемы. Посёлок просто забросили. Не стану говорить о всех деталях, расскажу только об одной.

Вся система коммунального хозяйства поселка, включая отопление, горячее и холодное водоснабжение, зависит от воды. Вода поступает из двух старых и изношенных водонакопительных баков. Они настолько старые и дырявые, что могут лопнуть в любой момент. Им столько лет, что старожилы уже и не помнят, когда они были поставлены. Некоторые говорят – в 70 е годы.

Я спросил у приятеля – в чём проблема?

Проблема в том, ответил мой приятель, что, если это произойдёт, а это, с большой долей вероятности может случится в любой момент, особенно в морозные дни. Это будет реальная катастрофа для посёлка Васьково. Всех жителей придётся эвакуировать.

Мой приятель объяснил мне, что действующая система работает следующим образом: вода из близлежащего озера накачивается в эти старые баки, а уже затем под давлением подаётся во всю гидросистему посёлка — это и отопление, система холодного и горячего водоснабжения. Поэтому вся система посёлка зависит от состояния этих баков.

Представьте себе, что зимой, когда температура опускается до минус 30 градусов, эти ёмкости могут не выдержать и лопнуть. А если выйдут из строя сразу два бака? Это будет катастрофа для всего посёлка.

Система отопления работает на воде, которая находится в замкнутой системе. Однако старые трубы могут протекать, а иногда и разрываться. В таких условиях приходится постоянно доливать воду в систему.

Что касается потребления горячей и холодной воды, то люди останутся без воды, а посёлок может полностью разморозиться.

Но даже если лопнет только один бак из двух, опасность «обезвоживания» посёлка остаётся. Кроме того, есть ещё одна проблема – школа. По слова заведующего хозяйством и заместителя директора учебного заведения, здание школы находится в низине относительно ёмкостей. В случае малейшей аварии школьный двор затапливает, и пройти в здание становится затруднительно.

Если лопнет хоть один бак, это будет катастрофа. Вода хлынет таким потоком, что затопит весь двор и подвальное помещение школы, где расположены высоковольтные кабели, питающие школу электроэнергией. Также будет сметена водой трансформаторная будка рядом со школой. В результате занятия придётся отменять.

И это ещё не всё, посетовал мой друг. Существует большая вероятность того, что не выдержит крыша крыльца, сделанная из бетонных перекрытий. После недавнего ремонта металлические стойки, подпирающие эту крышу, были установлены на песчаный грунт. Есть риск, что они будут подмыты водой и обрушатся.

Школьная администрация уже давно просит власти прокопать водоотводную канаву сверху, в лесу перед школой. Но… никто к их просьбам не прислушивается.

«Всё понятно, - сказал я. – Опять надежда только на классическое русское «авось пронесёт».

«Да, - ответил друг, - пока гром не грянет. Понимаешь, все это знают. Но никто ничего не делает. А ты говоришь «коммунальный рай». Как бы в обычный «рай» не попасть…»

М. Ложкин