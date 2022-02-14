В Северодвинске появится сквер имени нового пророка

Именно так презентовал свою идею депутат от ЛДПР Дмитрий Зангин на сегодняшней сессии северодвинского горсовета.
Речь о недавно почившем Владимире Жириновском, которому поклонники приписывают дар современного Нострадамуса.
Сквер, который в обозримом будущем может стать «сквером Жириновского» расположен на проспекте Труда в стратегической близости от местного отделения САФУ.
Интересно, что присутствовавший на сессии глава городской администрации благосклонно отнесся к идее… по крайней мере, не отверг.
- Будет учитываться его вклад в развитие города и после приниматься решение, - цитирует Игоря Скубенко издание «Беломорканал».
О многогранной личности Владимира Вольфовича читайте в авторском панегирике от Леонида Чертока.