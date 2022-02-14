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В Северодвинске появится сквер имени нового пророка

Именно так презентовал свою идею депутат от ЛДПР Дмитрий Зангин на сегодняшней сессии северодвинского горсовета.

Речь о недавно почившем Владимире Жириновском, которому поклонники приписывают дар современного Нострадамуса.

Сквер, который в обозримом будущем может стать «сквером Жириновского» расположен на проспекте Труда в стратегической близости от местного отделения САФУ.

Интересно, что присутствовавший на сессии глава городской администрации благосклонно отнесся к идее… по крайней мере, не отверг.

- Будет учитываться его вклад в развитие города и после приниматься решение, - цитирует Игоря Скубенко издание «Беломорканал».

О многогранной личности Владимира Вольфовича читайте в авторском панегирике от Леонида Чертока.

21 апрель 12:54 | : Политика

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