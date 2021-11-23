Архангельская организация КПРФ безнадежно состарилась

1 апреля (Международный день смеха) городское отделение Коммунистической партии Российской Федерации столицы Поморья провело общее собрание своих членов.
Как сообщают наши контрагенты, на заседание пришло порядка 60 человек (население Архангельска по данным 2021 года – 344 927), из них «молодежи» (младше 40 лет) – 3 человека.
Плачевность геронтологической ситуации с партийными кадрами подтвердил в своем выступлении Александр Петухов. По словам первого секретаря горкома, средний возраст в городской организации - 62 года, когда 6 лет назад было 52.
После отчетного доклада прозвучали два вопроса:
- Что-то хорошее случилось в организации за прошедшие полтора года? (ответ – нет)
- Есть ли у горкома и вышестоящих партийных органов план по мобилизации молодежи в ряды КПРФ? (ответ – нет)
В связи с происходящим наблюдатели вспоминают аналогичную ситуацию в руководстве КПСС и чем это закончилось…
О внутрипартийных разборках на уровне обкома КПРФ читайте здесь.
(кадр из к/ф «Белое солнце пустыни»: «Давно здесь сидим»)