Мэр Коряжмы разоблачился перед жителями города

29 марта прошёл «Открытый чат» с главой Коряжмы Андреем Ткачом.
Вопросы главе города можно было задать в ходе проведения «Открытого чата» в комментариях к посту в официальном сообществе администрации городского округа «Город Коряжма» в социальной сети «ВКонтакте».
Ответы главы города на вопросы жители лично получили там же - в комментариях.
Самыми актуальными для коряжемцев темами для вопросов стали: строительство мусоросортировочного комплекса, проектируемого под Коряжмой, судьба земли у храма Лонгина Коряжемского, медицина и ремонт дорог.
Примеры вопросов-ответов:
- МЫ ПРОТИВ МУСОРНОГО ПОЛИГОНА В КОРЯЖМЕ!!!
- Полигон для захоронения мусора введен в эксплуатацию в 2004 году и эксплуатируется по настоящее время. Захоронение мусора производится открытым способом путем его складирования. Планируется на территории существующего полигона строительство мусоросортировочного комплекса. Строительство нового полигона не планируется.
- Прекратится ли разрушение медицины в Коряжме? Что для этого делается?
- Укажите пожалуйста конкретные факты "разрушения" медицины, что бы Ваш вопрос адресовать главному врачу Коряжемской городской больницы.
- Сколько ещё питейных заведений планируется открыть?
- Открытие торговой точки или предприятия общественного питания, а равно и магазина промышленных товаров принимается предпринимателями самостоятельно при условии соблюдения ими требований надзорных органов. Реализация алкогольных товаров осуществляется на основании разрешительных документов (лицензия), которая выдается не администрацией города. Администрацией города устанавливаются зоны, в которых запрещается реализация этой группы товаров. И если торговля планируется в этих зонах, то мы направляем в лицензионный орган информацию об этом. Каких-либо разрешительных документов на открытие магазинов и предприятий общественного питания администрация выдавать не уполномочена.
- В выходные прошел сильный снегопад. Но ни один трактор до пндлка дороги, дворы не чистил. Может стоит в такие дни организовывать срочную авральную чистку?
- МУП Благоустройство проводило очистку в воскресенье. Но с учетом большого количества выпавшего снега не сразу и не везде проведена качественная очистка. Для этого потребовалось время. Приносим жителям извинения за неудобства. В дальнейшем МУП Благоустройство будет корректировать работу техники.
- Что будет с землёй около храма? Хотели ведь там зону отдыха сделать для горожан, а сейчас в аренду сдают...
- Земля около Храмового комплекса в аренду не сдается. речь идет о земельном участке, расположенном за жилым домом № 2а по ул.Советской. Данные земельные участки сформированы под среднеэтажную жилую застройку. Территория, о которой Вы спрашиваете, планируется к озеленению в рамках акции "Сад Памяти". О начале акции и возможности в ней участвовать следите за информацией в официальной группе администрации города.
- Можно взять под контроль питание в школах? Дети по программе В.В. Путина не едят с 1-4 класс. Старшие школьники тоже отказываются питаться.
- Ваше обращение требует дополнительной проверки, по результатам которой Вы получите дополнительный ответ. Могу сказать, что условия для питания детей в образовательных учреждениях созданы. Проводится ежедневный контроль за качеством поступающих продуктов и готовых блюд.