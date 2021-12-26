Депутаты АрхГорДумы встретились с госдумовским коллегой Шилкиным

В мероприятии приняли участие председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова, заместитель председателя Александр Гревцов и депутаты: Мария Харченко, Владимир Хотеновский, Иван Воронцов, Александр Петухов и Виталий Морозков.
Также участниками встречи стали председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по жилищной политике и коммунальному хозяйству Виктор Заря, старший помощник прокурора г. Архангельска Артем Моругов, представители Администрации города и ТГК-2.
На повестке дня вопрос состояния жилищно-коммунального хозяйства и программы переселения из ветхого и аварийного жилья оказались неслучайно, Григорий Шилкин является членом комитета Государственой Думы по энергетике.
В ходе обсуждения качества поставки тепла в городе участники отметили, что наибольшее количество жалоб от населения в осенне-зимний период поступает в тех районах, где собственниками тепловых сетей являются частные лица.
По словам представителя ТГК-2, компания выполняет все плановые ремонты теплоносителей, несмотря на выросшую стоимость материалов.
- Львиная доля расходов приходится на подключение новых объектов к теплоснабжению - порядка 30-50 объектов в год, - отметил директор Архангельских городских тепловых сетей Андрей Воробьев.
Депутат Иван Воронцов поинтересовался, есть ли на федеральном уровне инвестиционная программа для помощи муниципалитетам в решении проблемы обветшавших коммуникаций.
Как пояснил Андрей Воробьев, сегодня по федеральному проекту ведется модернизация Северодвинских ТЭЦ, сэкономленные на работах средства будут направлены на перекладку теплосетей в Архангельске. Таким образом, в 2022 году на эти цели будет потрачено на 40% больше средств, чем изначально планировалось.
С своей стороны, Григорий Шилкин сообщил, что из Фонда развития территорий для Архангельской области в ближайшие три года планируется выделить порядка 150 миллиардов рублей на развитие ЖКХ, 20 из которых уже в этом году. Распределением средств будет заниматься профильное министерство.
В этой связи Александр Гревцов озвучил свою позицию о необходимости перевода всех сетей в государственную собственность. Только в этом случае их состояние может быть контролируемым.
Обсуждая проблему переселения, спикер Архангельской городской Думы Валентина Сырова обратила внимание на то, что в образовавшейся огромной очереди из архангелогородцев, претендующих на новое жилье, есть те, кто действительно в нем нуждается, и те, кто уже имеет крышу над головой, но не хочет лишаться права получения квартиры за счет государства.
- Целесообразнее было бы разделить общую очередь из таких претендентов на две, чтобы именно нуждающиеся получили долгожданное жилье как можно скорее. А для этого необходима специальная комиссия, которая бы таковых определяла, - считает спикер городской Думы.
Депутат Владимир Хотеновский акцентировал внимание на тех аварийных домах, которые невозможно снести из-за отсутствия возможности найти хозяина квартир.
- В прошлом году муниципалитет тратил более 40 миллионов рублей на содержание аварийных домов. В этом году затрат будет еще больше из-за повышения цен. Считаю, что экспертам необходимо разработать механизм при котором и дом можно будет снести и сохранить право собственника на дальнейшее переселение в случае, если он объявится и окажется нуждающимся, - сказал Владимир Хотеновский.
По итогам встречи стороны договорились письменно изложить возможные пути решения поднятых проблем в регионе, с тем, чтобы в дальнейшем депутат Государственной Думы Григорий Шилкин мог продолжить работу над ними на федеральном уровне.