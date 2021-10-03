Сергей Эммануилов: Мы обязаны поднять престиж профессии врача

В июле промежуточный отчет по модернизации российского здравоохранения представят Президенту.
В основу отчета лягут инициативы с мест, которые получили региональные отделения «Единой России» при выполнении поручения Владимира Путина о контроле за исполнением программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил глава комиссии Генсовета партии, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе ВКС с регионами. Участниками обсуждения стали депутаты Госдумы, секретари региональных отделений партии, в том числе губернаторы, представители Минздрава и Минстроя.
В своих выступлениях представители регионов обозначили ряд системных проблем при реализации программы – кадровый голод, особенно в сельских территориях, недостаточность мер поддержки медиков, в том числе речь идет о выплатах им, обеспечении жильем. Предложения «Единой России» по решению этих вопросов поддержали профильные министерства.
Например, Минздрав одобрил инициативы по расширению программы «Земский доктор» - в том числе речь идет об изменении мер соцподдержки для молодых специалистов, которые после обучения возвращаются работать в родные села. Также - по оснащению ФАПов устойчивым интернетом, более активному развитию санавиации, включению медработников в программу льготной дальневосточной ипотеки.
Поддержку получила и озвученная председателем комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрием Хубезовым инициатива по введению KPI для руководителей вузов и ссузов. «Нужно установить значения по тому, сколько ребят приходят работать в первичное звено (после учебы – прим. ред.)», - считает первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.
В Минстрое поддержали предложение «Единой России» об увеличении финансирования на строительство объектов первичного звена. О необходимости выделения дополнительных средств в связи с резким ростом цен на строительные материалы говорили секретари реготделений партии, в том числе, главы Мордовии и Новосибирской области. «Подготовлена потребность по всем регионам и объектам, которые софинансируются из федерального бюджета. Около 1000 объектов прошли экспертизу и готовы обратиться за дополнительным финансированием», - сообщил замминистра строительства Сергей Музыченко.
Как подчеркнул Денис Проценко, представленный на совещании региональный опыт является примером обратной связи и станет основой для контроля за реализацией программы модернизации первичного звена. «Народная программа «Единой России» легла в основу работы нашей комиссии. В ходе поездок по регионам мы видели новые ФАПы и их оснащение, но они не работали по причине кадровой нехватки. Этот год будет посвящен решению кадрового вопроса и налаживанию взаимодействия с региональными больницами», - заключил он.
«По поводу улучшения работы первичного звена здравоохранения мы получили много предложений от жителей Архангельской области во время формирования народной программы летом 2021 года, — рассказал Сергей Эммануилов, председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по социальной политике и здравоохранению, координатор федерального партийного проекта «Здоровое будущее» в Архангельской области. — Например, что касается кадрового дефицита, то прежде всего все предложения были направлены на необходимость повышения престижа профессии врача, среднего медицинского работника. Это, в первую очередь, достигается через обеспечение достойного уровня оплаты труда. Так же необходимо направлять дополнительные средств на ремонты и строительство, прежде всего – фельдшерско-акушерских пунктов.
На совещании, которое провёл Денис Проценко, нам было важно услышать опыт других регионов по модернизации первичного звена здравоохранения. Однако замечу, что не всегда опыт коллег можно напрямую приложить к нашей региональной действительности. Так, многие регионы центральной России по площади сравнимы всего лишь с одним из наших муниципальных районов, например, Мезенским или Лешуконским. И это накладывает свою специфику, формируется сложный комплекс вопросов, которые необходимо решать. В первую очередь, это транспортная доступность и санавиация, а так же развитие телемедицины, которое невозможно без наличия устойчивой интернет-связи».