Поморье к концу недели ждет очищение. От мусора

Требование по скорейшему вывозу мусора, скопившегося на контейнерных площадках, озвучил в ходе брифинга для средств массовой информации заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Автушенко.
Он пояснил, что проблемы с вывозом отходов представители регионального оператора объясняют стечением ряда факторов. В их числе – значительное количество выпавших осадков, а также рост заболеваемости среди водителей мусоровозов.
— Для подъезда мусоровозов к площадкам проводится уборка снега, и нередки ситуации, когда автолюбители ставят на вычищенное место свои машины. В итоге мусоровоз подъехать не может, – рассказал в ходе брифинга Евгений Автушенко. – Иногда спецтранспорту сложно подъехать к контейнерной площадке, поскольку есть риск повредить автомобиль, оставленный практически на проезжей части.
Евгений Автушенко сообщил также, что проблема вывоза отходов с контейнерных площадок городов обсуждалась на днях на совещании с участием представителей регионального оператора, управляющих компаний, прокуратуры. По итогам был составлен план действий по нормализации ситуации.
Региональным оператором организована работа горячей линии по номеру 63-70-02, куда можно сообщить о проблеме вывоза отходов. Кроме того, достигнуты договоренности с управляющими компаниями о подготовке графиков очистки контейнерных площадок от снега.
— За округами закреплены представители регоператора и министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области как профильного ведомства. До выходных, я думаю, ситуация должна выправиться, – отметил зампред.
По словам заместителя председателя правительства Архангельской области, в сложившейся ситуации наиболее оперативно проблемы решались в Новодвинске, где был организован обмен информацией между региональным оператором, муниципалитетом, управляющими компаниями и горожанами. Другим муниципалитетам стоит взять опыт города бумажников на вооружение.