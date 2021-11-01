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Михаил Кисляков: "Детей-инвалидов не должны разлучать с родителями даже в больницах"

Социальная поддержка граждан один из основных пунктов народной программы, с которой партия «Единая Россия» победила на выборах.

На весенней сессии планируется принять законопроект о бесплатной госпитализации родителей с детьми-инвалидами в стационарах. Сейчас такое безусловное право возникает, только если возраст ребенка не превышает 4 лет. 

«Родители смогут пребывать с детьми-инвалидами в лечебных учреждениях на безвозмездной основе и независимо от возраста детей согласно предлагаемым поправкам в закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»

Очень важный, на мой взгляд, законопроект о бесплатной госпитализации родителей с детьми-инвалидами. Необходимо подумать о его расширении,  в том числе на всех родителей, чьи дети проходят лечение в стационарах.

В соответствии с ч. 3 ст. 51 закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ  «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» сейчас бесплатно предоставляются места в медицинской организации в стационарных условиях одному из родных и близких ребенка до достижения им возраста четырёх лет, в остальных случаях такие условия для сопровождающего взрослого гарантируются только при наличии медицинских показаний ребенка.

Детям-инвалидам необходимо проходить лечение в стационарах, родители и близкие детей данной категории вынуждены оплачивать свое пребывание в медучреждении или в гостинице в этот период.

Предлагаемые поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» дадут возможность родителям находиться рядом со своим ребенком, а ребенок сможет получать физическую и моральную поддержку самых близких ему людей – его родителей. Считаю это решение абсолютно справедливым», - комментирует законопроект Михаил Кисляков, депутат Государственной Думы.  

19 январь 10:49 | : Политика

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