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Хабарка-гейт. В споре с министром Герштанским победили «фронтовики»

Как мы уже сообщали, правительством Архангельской области отменено решение об «оптимизации» пункта скорой медицинской помощи на острове Хабарка.

Народный фронт настаивает, что в этом основная заслуга их активистов. Вот «фронтовая» версия развития событий:

- С 10 января неотложная медицинская помощь на острове Хабарка стала осуществляться бригадой медиков, которая находилась на другом острове - Бревенник. Народный фронт обратился к руководству Архангельской области с просьбой восстановить пункт скорой медицинской помощи на острове Хабарка. В ответ на обращение и.о. министра здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский связался по телефону с представителями регионального исполкома Народного фронта. В разговоре он настаивал на разумности своего решения оставить лишь один пункт скорой медицинской помощи для работы на островах Бревенник, Хабарка, Пустошь и Выселки, где проживает около 7,5 тыс. человек и может отсутствовать транспортная доступность в период изменения погодных условий.

При этом местные жители продолжали обращаться в Народный фронт с просьбами вернуть пункт скорой медицинской помощи на остров Хабарка, так как скорая помощь не может оперативно доехать до острова в связи с ухудшением погодных условий. Так, жители сообщили: «Сегодня ночью было пять вызовов скорой, машина не пришла, к одному мужчине вызвали МЧС, но они не нашли адрес, в итоге будили ночью людей, чтобы их встретили на реке».

16 января заместитель председателя правительства Архангельской области Олеся Старжинская сообщила об отмене ранее принятой областным минздравом оптимизации.

Заместитель руководителя федерального исполкома Народного фронта Борис Подольный заявил: «Мы благодарны губернатору региона за оперативную реакцию на явную несправедливость. Несмотря на оборонительную позицию областного минздрава, принято решение в интересах жителей. Народный фронт и впредь будет следить за тем, чтобы при любой оптимизации власти исходили из интересов жителей, а не только из привычной административной логики». 

17 январь 10:25 | : Политика / Скандалы

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