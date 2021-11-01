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Социальная газификация приходит в Поморье при поддержке "Единой России"

В начале весенней сессии решения о поддержке льготных категорий – ветеранов, инвалидов, многодетных семей, одиноко проживающих пенсионеров - будут приняты по всей стране/

Соответствующие договоренности достигнуты со спикерами заксобраний и руководителями региональных фракций «Единой России». Об этом секретарь Генсовета «Единой России» заявил на заседании Федерального штаба по газификации с вице-премьером Александром Новаком, который прошел в Координационном центре Правительства.

«Люди получают либо сертификаты, либо прямую финансовую скидку на приобретение газового оборудования. В ряде регионов размер таких субсидий полностью покрывает стоимость оборудования», - отметил Андрей Турчак.

Всего на участие в программе подано свыше 560 тысяч заявок и заключено уже более 160 тысяч договоров. Чтобы ускорить темпы, секретарь Генсовета «Единой России» предложил, чтобы региональные штабы по догазификации возглавили высшие должностные лица регионов.

«Сейчас их возглавляют региональные министры, в лучшем случае – заместители высших должностных лиц. Только в двух или трех регионах – губернаторы. Задача по выполнению программы социальной газификации до конца 2022 года, поставленная Президентом, подъемна. Но в том случае, если все будут принимать участие в ее решении», - сказал он.

Александр Новак поддержал инициативу.

«Мы также доложим Президенту, что такое поручение дано», - сказал вице-премьер.

Андрей Турчак отдельно отметил, что лидерами по выполнению программы социальной газификации становятся те регионы, где хорошо организована разъяснительная работа. В том числе - где помогают воспользоваться механизмом «дачной амнистии».

«Для регионов это постановка недвижимости на учет и налоговые поступления в бюджеты. «Единая Россия» со своей стороны задействовала все ресурсы – за объектами закреплены депутаты, они проводят приемы граждан, отвечают на вопросы о программе в соцсетях. Нужно также установить каналы обратной связи и разобрать отклоненные заявки – их больше 100 тысяч. Узнать причины отказов, чтобы не возникало проблем в дальнейшем», - подчеркнул секретарь Генсовета партии.

Он также уверен, что при проведении разъяснительной работы об участии в программе социальной газификации нужно использовать все имеющиеся ресурсы, в том числе, интернет и мобильные офисы.

«Мы с руководством «Газпром газификации» раз в две недели выезжаем в регионы, изучаем положительные практики на местах. Их нужно внедрять повсеместно», - заключил Андрей Турчак.

«На территории Архангельской области под действие социальной газификации подпадают Архангельск (КИЗ «Силикат»), Вельск, Коряжма, Котлас, Плесецк, а также Вельский, Приморский, Котласский и Ленский районы.

Согласно региональному плану-графику, в Поморье до конца 2022 года планируется догазифицировать более двух тысяч индивидуальных жилых домовладений в 44 населенных пунктах.

По данным на сегодняшний день, более тысячи заявок будущих потребителей получили положительное решение и находятся в работе, в отношении 345 заключены договоры на технологическое присоединение к газораспределительным сетям. Голубое топливо уже подвели к 110 земельным участкам в 19 населенных пунктах Поморья», -  комментирует заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин.

Напомним, 11 июня Президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации. Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации - распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. Речь идет о ветеранах, отдельных категориях пенсионеров, многодетных семьях и семьях с детьми-инвалидами.  

12 январь 12:55 | : Политика

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