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В Архангельской области определена лучшая следопытская группа. Это "Помор"

Конкурс следопытских работ «Неизвестный солдат» проходил в два этапа: региональный состоялся в период с марта по август, федеральный — с сентября по декабрь.

Конкурс организован в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память». Его суть в том, что поисковые и следопытские отряды школьных музеев организуют поисково-исследовательские работы, посвященные неизвестным подвигам и малоизученным судьбам бойцов Великой Отечественной войны. На основе проведённой работы школьники готовили презентации, которые представляли жюри конкурса.

Победители регионального этапа определялись в двух номинациях – «Лучшая следопытская работа городского школьного музея» и «Лучшая следопытская работа сельского школьного музея». В каждом субъекте РФ на региональном этапе отбирались 12 музеев-победителей, которые получали право на участие в федеральном этапе конкурса.

От Архангельской области лучшей в региональном этапе стала группа «Помор» музея «Боевой славы» МБОУ «Средняя школа № 93 имени 77-й Гвардейской Московско-Черниговской стрелковой дивизии» города Архангельска. На федеральном уровне юные архангелогородцы заняли третье место по Северо-Западному федеральному округу в номинации «Лучшая следопытская работа городского школьного музея».

Торжественное награждение победителей состоится в январе 2022 года.

28 декабрь 17:19 | : Политика

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