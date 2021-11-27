Конец прекрасной эпохи. В Архангельске закрывают «Мемориалы»*

Сегодня Верховный суд РФ принял решение о ликвидации общества «Международный «Мемориал»* по иску, поданному Генеральной прокуратурой.
Завтра в Мосгорсуде рассматривается аналогичный иск к обществу «Мемориал»*. Наблюдатели не сомневаются в аналогичности будущего решения.
Обе организации были зарегистрированы и в Архангельске, и до поры до времени вели активную деятельность.
Напомним, оба «Мемориала»* возникли на волне перестройки и гласности. Из их публикаций семьи репрессированных узнавали правду о своих исчезнувших в ГУЛАГе родственниках, все то, что до этого обсуждалось шепотом на домашних кухнях.
Трудно переоценить значение оного для региона, когда-то считавшегося «краем тюрем и лагерей».
Сегодня организациям предъявлены следующие обвинения:
— Систематическое неуказание статуса иноагента обеими организациями;
— В деятельности организаций выявлено оправдание террористических и экстремистских организаций.
— «Международный «Мемориал»* искажает память о Великой Отечественной войне и «создает лживый образ СССР как террористического государства».
Потомки сталинских вертухаев торжествуют и пророчествуют – «можем повторить!».
Занавес. Оркестр играет похоронный марш.
*Организации, признанные иноагентами и находящиеся в стадии ликвидации.