Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Конец прекрасной эпохи. В Архангельске закрывают «Мемориалы»*

Сегодня Верховный суд РФ принял решение о ликвидации общества «Международный «Мемориал»* по иску, поданному Генеральной прокуратурой.

Завтра в Мосгорсуде рассматривается аналогичный иск к обществу «Мемориал»*. Наблюдатели не сомневаются в аналогичности будущего решения.

Обе организации были зарегистрированы и в Архангельске, и до поры до времени вели активную деятельность.

Напомним, оба «Мемориала»* возникли на волне перестройки и гласности. Из их публикаций семьи репрессированных узнавали правду о своих исчезнувших в ГУЛАГе родственниках, все то, что до этого обсуждалось шепотом на домашних кухнях.

Трудно переоценить значение оного для региона, когда-то считавшегося «краем тюрем и лагерей».

Сегодня организациям предъявлены следующие обвинения:

 — Систематическое неуказание статуса иноагента обеими организациями;

— В деятельности организаций выявлено оправдание террористических и экстремистских организаций.

— «Международный «Мемориал»* искажает память о Великой Отечественной войне и «создает лживый образ СССР как террористического государства».

Потомки сталинских вертухаев торжествуют и пророчествуют – «можем повторить!».

Занавес. Оркестр играет похоронный марш.

*Организации, признанные иноагентами и находящиеся в стадии ликвидации.

28 декабрь 15:35 | : Политика

Главные новости


«Я удивил Эйзенштейна». Разговор с автором скандального «Чермета»
Соло в соцсети (подражая Довлатову)

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2021 (365)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20