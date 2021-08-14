Итоги ХХ съезда: делегаты от Архангельской области комментируют

4 декабря на Съезде утвердили планы по реализации народной программы и переизбрали руководящие и центральные органы Партии.
В работе пленарного заседания в режиме ВКС принял участие Президент РФ Владимир Путин. Участие в Съезде приняли Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, Председатель Высшего совета Борис Грызлов, руководство Госдумы и думской фракции «Единой России», а также представители Правительства, Совета Федерации, главы регионов.
От Архангельской области в работе Съезда приняли участие Губернатор региона, назначенный накануне врио Секретаря Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия», Александр Цыбульский, депутаты Государственной Думы Михаил Кисляков и Александр Спиридонов, председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, руководитель фракции «Единая Россия» в областном Собрании депутатов Сергей Моисеев, депутаты АОСД Иван Новиков и Сергей Эммануилов, избранный делегат Съезда Мария Комарова, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Сергей Ковалев, руководитель Архангельского регионального исполкома Дмитрий Дорофеев, секретарь первичного отделения Пинежского местного отделения Партии Ольга Лукина.
На Съезде был заслушан отчёт о работе Партии за пять лет, подведены итоги избирательной кампании 2021 года, утверждены планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.
В соответствии с Уставом, состоялось переизбрание руководящих и центральных органов «Единой России». В ходе Съезда Председателем Партии вновь избран Дмитрий Медведев. Такое решение приняли делегаты во время открытого голосования. Переизбран и председатель Высшего совета, им вновь стал Борис Грызлов.
Также был избран новый состав Генерального совета Партии, от Архангельской области в него вошли: Губернатор региона Александр Цыбульский, депутат Государственной Думы Александр Спиридонов и секретарь первичного отделения Пинежского местного отделения Партии Ольга Лукин.
Делегаты Съезда также приняли решение о том, что депутаты «Единой России» всех уровней должны предоставлять отчёты о своей деятельности ежегодно.
Комментарии участников Съезда от Архангельской области:
Михаил Кисляков:
— Сегодня на пленарном заседании XX Съезда «Единой России» мы подводили итоги работы партии за пять лет, и обсуждали планы по реализации Народной программы. Хочу отметить, что выборы в Государственную Думу «Единая Россия» выиграла с ошеломительным успехом во много благодаря Народной программе партии. Все обращения граждан были обработаны и структурированы. Федеральный бюджет на 2022 год и плановый 2023-24 года составлен с учётом тех предложений, которые озвучили люди. Стоит отметить, что бюджет на 2022 год сформирован с профицитом. У нас есть возможность направить дополнительные средства на решение приоритетных задач — на социальную поддержку граждан.
Александр Спиридонов:
— На третьем этапе Съезда были подведены итоги голосования в Государственную Думу Российской Федерации. Единая Россия получила подавляющее большинство голосов. Это говорит о том, что выбранный Партией вектор на обновление был положительно оценён избирателями. По результатам Съезда Исполком, Генеральный и Высший совет также серьёзно обновились.
Для нас очень важны слова президента Владимира Владимировича Путина, определяющего приоритетной задачей выполнение Народной программы, направленной на улучшение жизни жителей нашей страны. Он предложил «Единой России» придерживаться принципа: выполнили одну задачу — сразу же нужно ставить следующую. Тогда Народная программа будет не только воплощаться, но и развиваться.
Сергей Моисеев:
— Решения, принятые на Съезде Партии, принципиально и качественно изменят положение дел в «Единой России». Ещё раз на Съезде было подтверждено стремление привлекать к партийной работе новых людей. У нас много талантливой, активной молодёжи, которая сможет выработать новые пути решения старых проблем. Партия не может жить и развиваться без привлечения свежих сил. Так, за четыре года реализации кадрового проекта «Единой России» «ПолитСтартап» порядка 3,5 тысяч его участников стали депутатами разных уровней, и 15 из них — депутатами Госдумы. Это серьёзный результат.
Сергей Эммануилов:
— На Съезде в повестке дня стоял вопрос о подведении итогов избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Могу с уверенностью сказать, что достойные результаты, которые показали кандидаты от «Единой России», были во многом основаны на народной программе партии, которую мы вместе с нашими жителями подготовили и направили в федеральный центр со всех регионов России. Я сам непосредственно принимал участие в работе одной из экспертных площадок в Архангельской области, где мы собирали наказы и предложения по направлениям пространственного развития, культуры и здравоохранения. Отрадно, что нас услышали, и ряд мер уже начали реализовываться. Например, что касается повышения доступности и качества медицинской помощи — в народную программу «Единой России» заложен принцип перезагрузки здравоохранения и ориентации его на пациента.
Кроме того хочу отметить, что благодаря активной работе депутатов Госдумы от «Единой России» в бюджете страны на следующий год были предусмотрены значительные дополнительные средства в размере нескольких миллиардов рублей на социальные стати расходов. Поэтому на ближайшей сессии Областного Собрания депутатов 22 декабря фракция «Единая Россия» готовит ряд поправок в проект областного бюджета, которыми будет предусмотрено существенное увеличение финансирования социальных программ.
Сергей Ковалев:
— На юбилейном, XX съезде «Единой России», подвели итоги работы партии, наметили перспективы развития. Для меня как регионального руководителя партпроекта «Историческая память» принципиально важно его дальнейшее развитие. И на Съезде мы приняли решение об активизации проекта. Понимает это и наш губернатор Александр Витальевич Цыбульский, который стал сейчас врио Секретаря регионального отделения. Кроме того, он возглавляет попечительский совет регионального отделения Российского военно-исторического общества.
Впереди много амбициозных проектов: это и популяризация и организация акции «Диктант Победы», установка стелы «Северодвинск - Город трудовой доблести», организации мероприятий 80-летия школы Соловецких Юнг, 350-летия со дня рождения Петра Великого, реставрация памятников и многое другое. Одно из главных направлений работы партии и нашего регионального отделения - это патриотическое воспитание молодёжи и внедрение при прямой поддержки Губернатора линейки учебных пособий по региональной истории. Это говорит о том, что Партия уделяет этому самое пристальное внимание.
Мария Комарова:
— Съезд Партии — это всегда стратегический взгляд на будущее. Это площадка, которая позволяет «сверить часы» со всей страной, ведь участие в нём принимают представители всех субъектов Российской Федерации. Такие встречи позволяют понять, что волнует людей в регионах, какие задачи являются приоритетными. Будем руководствоваться этими задачами на благо нашей Архангельской области»
Дмитрий Дорофеев: «Руководитель Архангельского регионального исполкома партии «Единая Россия» Дмитрий Дорофеев, принимая участие в третьем этапе Съезда, отметил, что партия считает приоритетом вопросы обновления. «Наша Партия имеет силы, опыт, прочные связи с правительством и авторитет, — говорит он. — Самое главное, что у нас есть доверие избирателей, которое помогает нам побеждать. Наше лидерство мы подтверждаем ежедневной заботой о гражданах своего региона.
Ольга Лукина:
— В партии «Единая России» я состою с самого её основания. За время работы было много ярких событий, но больше всего в памяти остались выборные кампании. Ведь у партии руководящая роль в стране, и мы сами несём ответственность за то, что происходит на местах. Сельская глубинка живет тяжело, и хочется, чтобы жильё ремонтировалось, дороги строились, чтобы медицинское обеспечение было на должном уровне даже на самых удаленных территориях. Поэтому важно, чтобы у власти стояли достойные порядочные люди, которым можно доверить свою территорию.