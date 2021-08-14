Архангельская области снова готова к выборам

Сформирован новый состав регионального избиркома.
По губернаторской квоте в него вошли:
— Роман Гарбар — по предложению Архангельского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»;
— Геннадий Зелянин — по предложению Архангельского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»;
— Андрей Контиевский — по предложению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
— Андрей Мурашов — по предложению регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» в Архангельской области;
— Николай Сауков — по предложению Всероссийской политической партии «РОДИНА»;
— Марина Тявина — по предложению избирательной комиссии Архангельской области предыдущего состава;
— Владимир Чуваков — по предложению Архангельской региональной общественной организации ветеранов спорта.
Вторую часть списка утвердили депутаты Архангельского областного Собрания:
— Владимир Шиман («Новые люди»)
— Александр Романов (ЛДПР)
— Вадим Лысков (КПРФ)
— Елена Плотицына (Архангельская областная избиркомиссии)
— Илья Дуберман (партия «Единая Россия»)
— Александр Кузнецов (Архгордума)
— Кира Рыженкова (общественная организация «Орден»).
Отметим, что в последнем случае случился скандал местного значения, заявившаяся от «Справедливой России» Ирина Чиркова получила минимальную поддержку от своих бывших коллег. В итоге справедливороссы так и остались без своего представителя.
Вице-губернатор Поморья Ваге Петросян уже выразил удовлетворение таким выбором:
- От членов избирательной комиссии требуется внимательный и неравнодушный подход к решению задач, ответственность и современное мышление для организации выборов на самом высоком уровне, с обеспечением прозрачности и законности всех избирательных процессов. Такая высокая планка поставлена и новому составу областной избирательной комиссии.
Как говорится, в добрый путь!