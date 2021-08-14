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Архангельская области снова готова к выборам

Сформирован новый состав регионального избиркома.

По губернаторской квоте в него вошли:

 — Роман Гарбар — по предложению Архангельского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»;

 — Геннадий Зелянин — по предложению Архангельского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»;

 — Андрей Контиевский — по предложению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;

 — Андрей Мурашов — по предложению регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» в Архангельской области;

 — Николай Сауков — по предложению Всероссийской политической партии «РОДИНА»;

 — Марина Тявина — по предложению избирательной комиссии Архангельской области предыдущего состава;

 — Владимир Чуваков — по предложению Архангельской региональной общественной организации ветеранов спорта.

Вторую часть списка утвердили депутаты Архангельского областного Собрания:

 — Владимир Шиман («Новые люди»)

 — Александр Романов (ЛДПР)

 — Вадим Лысков (КПРФ)

 — Елена Плотицына (Архангельская областная избиркомиссии)

 — Илья Дуберман (партия «Единая Россия»)

 — Александр Кузнецов (Архгордума)

 — Кира Рыженкова (общественная организация «Орден»).

Отметим, что в последнем случае случился скандал местного значения, заявившаяся от «Справедливой России» Ирина Чиркова получила минимальную поддержку от своих бывших коллег. В итоге справедливороссы так и остались без своего представителя.

Вице-губернатор Поморья Ваге Петросян уже выразил удовлетворение таким выбором:

-  От членов избирательной комиссии требуется внимательный и неравнодушный подход к решению задач, ответственность и современное мышление для организации выборов на самом высоком уровне, с обеспечением прозрачности и законности всех избирательных процессов. Такая высокая планка поставлена и новому составу областной избирательной комиссии.

Как говорится, в добрый путь!

02 декабрь 15:30 | : Политика

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