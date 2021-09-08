Форум работников дошкольного образования Архангельской области: откуда берутся детские сады

Архангельское региональное отделение Всероссийской общественной организации содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России» совместно с министерством образования Архангельской области и при поддержке Архангельского регионального отделения Партии «Единая Россия» с 29 ноября по 03 декабря 2021 года проводят Форум работников дошкольного образования Архангельской области.
Форум организован в рамках реализации федерального партийного проекта «Новая школа» в Архангельской области. Его Цель – поиск возможностей использования инноваций в широкой педагогической практике для обновления развивающей образовательной среды, образовательного процесса, получения качественно новых результатов. В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе все мероприятия Форума пройдут в онлайн формате в режиме конференций на площадке Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия».
На открытии Форума с кратким отчетом выступил министр образования Олег Русинов: «Сегодня в Архангельской области около 58 тысяч юных северян посещают муниципальные детские сады. В Поморье работают 14 частных садов. В сфере дошкольного образования заняты почти 15 тысяч специалистов. И каждый из них помогает детям сделать первые шаги в большую жизнь».
«С 2018 года в Поморье благодаря национальному проекту «Демография» построено 19 детских садов, — рассказал на открытии форума министр образования Архангельской области Олег Русинов. — Кроме того, правительство региона и муниципальные власти используют другие программы, чтобы развивать сеть дошкольных учреждений. Так, идут работы по возведению двух детских садов в Красноборском и Приморском районах по программе «Комплексное развитие сельских территорий». В Урдоме Ленского района строится детский сад на 220 мест при поддержке крупной компании».
Также в первый день Форума координатор партийного проекта «Новая школа», председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по культурной политике, образованию и науке Ольга Виткова вручила благодарственные письма педагогам за активную общественную деятельность и вклад в эффективное решение задач образования и воспитания детей дошкольного возраста от Архангельского областного Собрания депутатов. Благодарственные письма получили: Оксана Долгощинова (Пинежский муниципальный район), Ирина Бавыкина (Мезенский муниципальный район), Анна Плешкова(Приморский муниципальный район), Людмила Зиновьева( г. Архангельск). Благодарностью за активную общественную деятельность и вклад в развитие Архангельского регионального отделения Всероссийской общественной организации содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России» награждена Виктория Парфенова, руководитель центра гражданских инициатив Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия». Почётную грамоту получила Анжелика Ломтева, член Совета Архангельского регионального отделения ВОО «Воспитатели России», начальника отдела дошкольного образования Департамента образования администрации МО «Город Архангельск»