Дороги, которые ведут… в Маймаксу. Депутаты АрхГорДумы за неделю

В эти дни, когда областную столицу буквально засыпало снегом, особое внимание народных избранников было обращено к состоянию городского хозяйства. Примечательно, в нем они находили не только отрицательные, но и положительные стороны, что бывает нечасто. По крайней мере, есть перспективы…
Михаил Федотов (ЕР) проверил состояние дорог и перспективы к улучшению в опекаемом им Маймаксанском округе. В ноябре администрация города объявила аукцион на ремонт дорог в следующем году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В список попали сразу четыре дороги посёлка Гидролизного завода Маймаксанского округа. Они проходят на ул. Менделеева, Гидролизная, Юности и Буденного.
После анализа ситуации председатель постоянной комиссии по экономике и инвестиционным проектам пришел к следующему выводу:
- Долгое время было сложно получить нормальное финансирование на ремонт дорог на отдалённых территориях. Я неоднократно обращался в мэрию Архангельска, доказывая, что в Маймаксанском округе множество дорог, которые требуют комплексного ремонта. Также хочу поблагодарить активных жителей округа, которые со своей стороны писали обращения во всевозможные инстанции по проблеме дорог в посёлке Гидролизного завода.
Рад, что руководство города приняло положительное решение и направило средства для ремонта дорог в посёлке Гидролизного завода. Теперь будем контролировать ход ремонтных работ, чтобы они были выполнены на совесть.
То есть, у автомобилистов Гидролизного к концу лета следующего года (по плану ремонт должен завершится к 30 августа) есть шанс не потерять подвеску по дороге на работу и в обратную сторону. А то случались инциденты…
Иван Воронцов (ЕР) в преддверии Нового года поделился планами (своими и горадминистрации) как изменится его любимый Северный округ. Если и не в ближайшем, то в обозримом будущем.
Приоритеты такие:
- строительство нового тротуара по улицы Партизанской от улицыДобролюбова до Мусинского. На этом месте тротуара, фактически никогда не было, а все жители передвигаются по проезжей части;
- обустройство подходов к автобусной остановке на перекрестке улиц Красных Маршалов и Партизанской (напротив магазина "Союз"). Саму остановку должны установить в ближайшее время, а вот работы по асфальтированию покрытий будут делать при наступлении благоприятных погодных условий;
- частичная замена оконные блоков в школах и детских садах, а также выполнение других работ в соответствии с ходатайствами директоров учреждений;
- приведение в порядок автобусную остановку на пересечении улиц Химиков и Малиновского. Чтобы внешне она выглядела более современной и функциональной;
- благоустройство общественной территории, ограниченной домами № 62 корп. 1, 64, 64 корп. 1 и 66 по ул. Партизанская;
- выполнение работ по обустройству новой территории конного клуба спортивной школы «Юность». В настоящее время составляется дорожная карта, делается всё возможное, чтобы первостепенные работы начались уже весной;
- отремонтировать тротуары и сделать их не деревянными, а в плиточном исполнении, а также провести работы по зачистке округа от ивняка.
Иван Воронцов:
- Кроме того, мы продолжаем держать на контроле вопросы передачи тепловых сетей добросовестному собственнику. И оказывать содействие органам прокуратуры при отстаивании этих вопросов в суде. Все это далеко не полный список запланированных мероприятий, как показывает практика, в ходе работы появляются новые важные вопросы, которые потребуют своевременного реагирования и финансирования. И мы вместе, одной большой командой депутатов Областного Собрания и Городской Думы, администрациями города и округа, общественным Советом и жителями Северного округа будем работать над тем, чтобы наш округ развивался и становился всё более комфортным для жизни.
Петр Ватутин мужественно борется за ремонт деревянных тротуаров (для кого-то экзотика и бренд, для кого-то сущее наказание) в Соломбале.
С жалобами к нему обратились жители нескольких домов по ул. Катарина и Маслова. По их словам, ходить по деревянным мостовым возле этих домов сейчас невозможно. На ул. Катарина дошло до того, что мамочка с коляской, оступившись, упала в болото. Ребёнок чудом не пострадал…
- Я обратился в администрацию Соломбальского округа с просьбой срочно принять меры. Сейчас в адрес управкомпаний направлено требование привести мостовые в надлежащее состояние. В случае неисполнения требований придётся действовать через суд, – незамедлительно отреагировал депутат.
Напоминаем, в следующую среду сессия городского парламента. Будет интересно.