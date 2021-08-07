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Хотите из Архангельска поговорить с Дмитрием Медведевым? Нет проблем

Секретарь Архангельского регионального отделения Партии Иван Новиков откроет Декаду приёмов граждан.

Приём состоится 1 декабря на базе Архангельской региональной общественной приёмной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.

Предварительная запись на приём осуществляется по телефону 8 (8182) 28-66-02.

В целях минимизации последствий распространения пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией, приём граждан в Региональной общественной приёмной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева осуществляется в дистанционном режиме: по телефону или посредством сервисов видеосвязи.

 

25 ноябрь 16:49 | : Политика

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