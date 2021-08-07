Брак - дело серьезное. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Зима, как обычно, пришла в столицу Поморья неожиданно. Сразу же вылезли недостатки подготовки к отопительному сезону…
С ними разбирался в своем избирательном округе Иван Воронцов (ЕР). В том самом Северном, где, по словам депутата, ветхая коммунальная инфраструктура. Регулярные аварии на сетях теплоснабжения оставляли десятки домов без отопления в зимний период. Абсолютным антирекордом в прошлый отопительный сезон было более 20 аварий одновременно.
Способ решения этой проблемы был найден. Локально – введение режима повышенной готовности, а стратегически – обязать собственника тепловых сетей провести ремонт или продать их другому добросовестному владельцу. Для этого, прокуратурой, совместно с администрацией Архангельска в конце 2020 г. было подано заявление в суд. Прошло несколько заседаний, и дело по сетям отопления было выиграно.
Иван Воронцов:
- Но что же сделал собственник? Зная о том, что у людей из-за многочисленных аварий нет отопления зимой, он не предпринимал никаких шагов для ремонта тепловых сетей. Помимо этого, он подал апелляционную жалобу, а также встречное заявление в суд на администрацию города по поводу недополученной прибыли. Видимо, собственная выгода для него намного важнее, чем жизни тысяч людей, которые вынуждены страдать из-за его жадности. Администрация города нашла способ избежать холодомора. Так, в конце 2020 года был введён режим повышенной готовности. Тогда силами и за счёт ТГК-2 были устранены все аварии на сетях отопления. Для этого работала отдельная бригада, которая базировалась в Северном округе.
Однако с началом нового отопительного сезона ситуация повторилась зеркально – уже зафиксированы 4 аварии на изношенных сетях. На сегодняшний день по вине другого собственника более 20 домов Северного округа живут без горячей воды.
Депутатский корпус города обратился в прокуратуру с соответствующим запросом. Судя по всему, проблема будет решаться в судебном порядке… а что делать?
Также депутаты продолжили подготовку к грядущей сессии городского парламента (начнет работу в первый день зимы). В этом плане постоянная комиссия по вопросам экономики и инвестиционной политики рассматривала вопрос о передаче нежилых помещений по улице Гагарина, д.12, в собственность Архангельской области, либо в безвозмездное пользование агентству ЗАГС.
Последнему приходится арендовать помещения для текущей работы. Бюджетные ассигнования на его деятельность падают, так как сокращается число заключенных браков – на 600 за прошлый год – сумма аренды (340 тысяч в год) становится неподъемной. Как вариант – передача в областную собственность, что ощутимо снимет нагрузку на городской бюджет (коммерческое заключение браков у нас пока не практикуется… может, и зря).
Однако не все депутаты согласны вот так взять и отдать помещения в центре города областному «дяде».
Сергей Пономарев (ЕР):
- Я несколько раз присутствовал на регистрациях в Приморском отделе ЗАГС. На мой взгляд, помещения по адресу ул. Гагарина, д.12 не подходят для размещения отделений Агентства ЗАГС. Целесообразнее найти более подходящие для этого здания и помещения. К примеру, пустующее здание Морского-речного вокзала, кинотеатра "Мир" или что-то подобное.
Независимый Дмитрий Акишев высказал идею перевести нежилые помещения по указанному адресу обратно в жилые (коими они когда-то и являлись) и использовать в качестве маневренного фонда.
- В случае передачи помещений в безвозмездное пользование на короткий срок, в последующем это может служить основанием для передачи имущества в государственную собственность, - резюмировал Александр Гревцов (КПРФ).
Предлагались и варианты снижения арендной платы для такого нужного горожанам учреждения.
В общем, вопрос нуждается в дополнительной проработке.
Спикер городского парламента Валентина Сырова приняла участие мероприятиях, посвященных годовщине со дня рождения самого великого помора. Их было сразу два - возле бюста М. В. Ломоносова напротив научного центра САФУ, а спустя полчаса и около главного корпуса САФУ возле памятника великому естествоиспытателю.
Валентина Васильевна в своем выступлении выразила надежду, что природа устала отдыхать, и кто-то из сегодняшних студентов обязательно пройдет таким же славным путем из провинциального Архангельска в мировую науку.
- Для студентов сегодня созданы все условия, чтобы они могли совершенствовать те знания, которые овладели их предшественники. Убеждена, что среди вас есть не менее одаренные молодые люди, которые смогут прославить наш край.
Дальше было возложение цветов к подножью… всё, как полагается.