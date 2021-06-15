Поморье осталось в стороне от культурной жизни Арктического региона

30 апреля сего года премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил ПЛАН основных мероприятий, связанных с председательством Российской Федерации в Арктическом совете в 2021 - 2023 годах. https://arctic-council-russia.ru/upload/iblock/a13/a13fcc5efe3146cf532c92154a00d3cf.pdf?fbclid=IwAR1innoLzOIiVLcdrjPAMYOOWIRQ8UyoKuwYcXB_tXxm5bE4nZ05NI2XCng
Остановимся на разделе № 7, Культурная программа. Архангельская область отсутствует в ней от слова вообще. В список значимых культурных событий не вошли ни Международный кинофестиваль Artic Open, ни уникальный для севера Фестиваль уличных театров Виктора Панова, ни джаз-фестиваль «Европейская весна».
Зато соседняя Мурманская область представлена сразу в нескольких позициях.
Наши наблюдатели связывают это с плохой лоббистикой соответствующего подразделения областной исполнительной власти на уровне федеральных ведомств. Ведь именно последние составляют и утверждают упомянутый план по предложенным регионами заявкам.
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