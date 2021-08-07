«Потеряем Арктику, потеряем весь мир». На конференции Ассоциации Северного морского пути

09 ноября 2021 года партнеры АСМП собрались на онлайн конференцию. Тут ничего не поделаешь. Так работает весь мир и к этому нужно привыкать. По крайней мере Совет АСМП, одобривший программу проведения Арктической энергетической и инфраструктурной конференции при активном участии коренных народов АЗРФ, давно увидел в этой форме работы и много плюсов.
Приветственный адрес вице -президента АСМП Павла Селезнева и Александра Игнатьева полномочного Посла, главного редактора ведущего Арктического журнала «Арктические ведомости» дал хороший рабочий старт в работе 4 -х часовой конференции.
Едва ли не лучшим был доклад компании Новатэк о работе и планах компании на Ямале. Евгений Амбросов, заместитель Председателя Правления, хотя и не смог сам представить 25-минутный доклад, направил на конференцию эксперта высочайшего класса Артема Федькина, начальника Центра диспетчеризации флота Департамента морской транспортировки ПАО «НОВАТЭК».
Да, работать в Арктике не просто. Но НОВАТЭК, его руководитель Леонид Михельсон, это «технологическая» гордость России, которые произвели настоящий энергетический прорыв на Ямале своим резким увеличение добычи и транспортировки СПГ. А по-иному было просто нельзя, ибо добыча газа без параллельного развития Арктической инфраструктуры, энергетики, порта Сабетта, нового поколения судов Арктического класса, рост производства СПГ просто не имеет экономического смысла.
Что там у американских и канадских коллег на примере проекта Keystone поведал Слава Карпов, генеральный директор компании eNetGroup Inc Оттава, Канада.
Не каждый канадец готов присоединиться к русским коллегам в АСМП в 4.20 утра по канадскому времени. А вот господин Карпов не просто смог, а буквально ошеломил всех «нефтяной сагой» о совсем непростых американо-канадских нефтяных взаимоотношениях последние 10 лет.
Это была совсем непростая история с перекрытием трассы строящего транс- магистрального нефтепровода Keystone представителями первых наций (first nations) или КМНС, как мы называем наши народы Севера. Технологические, экономические, политические решения тоже были совсем непростыми. А где легко в нынешних условиях прокладывать нефтепровод протяженностью 2600 км, который проходит не просто из Канады в США, но и сквозь многие территории этих федеративных государств?
Тут есть чему поучиться и нам, особенно в экономической и экологической составляющей. Смотрите сами, партнеры АСМП получат запись всех выступлений на недавней конференции, которая проходила во время мирового саммита по климату в Глазго участием 120 стран. На конференции прозвучали комментарии известных профессионалов и партнеров АСМП Дмитрия Мартынова, руководителя правового департамента Администрации НАО по развитию севера Тимано-Печорской нефтегазовой провинции, Михаила Григорьева, руководителя компании Гекон, Вадима Писаревского генерального директора ГТК-Восток, компании ЛУКОЙЛ, Роснефть, Газпром о первых результатах шотландского саммита.
Кто бы спорил, что программа декарбонизации до 2060 года необходима для приостановки изменения климата, особенно в АЗРФ, где потепление на трассе Северный морской путь идет весьма активно. Это тревожит всех, и Олег Давыдов вице -президент ассоциации Ясавэй из Нарьян Мара по вопросам недропользования напомнил газовикам и нефтяникам как уязвима тундра к любому технологическому вмешательству. И в новой провинции Восток-ойл компания Роснефть, оператор проекта, должна хорошо помнить.
Но Россия остается ведущей нефтяной и газовой державой и надежным мировым экспортером энергоресурсов. И бежать впереди паровоза энергетический сектор нашей страны не будет. Иначе повторится недавний взлет цены на газ, который ни экспортеру, ни тем более всем странам импортерам наших энергоресурсов был не нужен.
Разговор получится высокопрофессиональным, открытым, интересным. Наши американские, норвежские, шведские коллеги подключались, но не участвовали в дискуссиях. Поэтому мы и минимизировали время перевода на английский язык докладов участников во время конференции. Впрочем, все слайды были представлены на английском языке, который является официальным языком Арктического совета.
Напомним, у России остается председательствующее кресло в этой уважаемой организации Big Arctic 8, созданной 25 лет назад Оттаве, до мая 2023 года. Об основных вопросах этой работы кратко, но очень интересно рассказала профессор МГИМО Юлия Зворыкина, руководитель международной группы экспертов устойчивого развития Арктического Совета SECEG.
До 23 ноября 2021 года участниками конференции решено выработать и представить резолюцию конференции в Правительство РФ. Причем все участники были единодушны во мнении, что курс АСМП на международное компромиссное сотрудничество и, в том числе на совместные арктические исследования — единственно верный. Таких, как совместная Арктическая и Антарктическая экспедиция на исследовательском судне «Академик Трешников» под руководством Президента АСМП Артура Чилингарова, российско-шведская экспедиция под руководством партнера АСМП Шведского полярного центра на судне «Виктор Черномырдин» и многих других. Ведь именно в ходе таких исследований можно ожидать новых столь важных сейчас открытий и прогнозов мировой арктической науки.
И тут нельзя не вспомнить замечательные слова Саули Нийнистё - Президента нашего Арктического соседа Финляндии: «Потеряем Арктику, потеряем весь мир». Давайте и мы все помнить об этом, избегая всякое никому не нужное «размахивание шашками».
Владимир Харлов, вице-президент АСМП, член рабочей группы по социально экономическому развитию АЗРФ при Совете Федерации Федерального Собрания РФ