"Рука Иерусалима": Холокост не для всех евреев?

Национализм, правый экстремизм, популизм, антисемитизм, неофашизм – страшные и опасные течения, не искорененные до сих пор в нашем обществе. Каждый из нас должен чтить память жертв «Хрустальной ночи» и фашизма, чтобы вновь не столкнуться с катастрофой.
Дань памяти
9 ноября официально признан Международным днем против фашизма и антисемитизма. Он был учрежден по инициативе Европейской сети и знаменует собой противодействие фашизму, национализму и расизму, а также знак поддержки беженцев и мигрантов. Единая позиция объединила свыше 560 абсолютно разных организаций из 46 стран ЕС.
Именно 9 ноября далекого 1938 года нацисты штурмовики СА и мирные жители учинили первый погром в Германии и Австрии, положивший начало нечеловеческого насилия Третьего рейха над евреями. Ночь с 9 на 10 ноября получила название «Хрустальная ночь» – нацисты массово разбивали витрины еврейских магазинов. Более 8 тысяч домов, принадлежащих европейским евреям, были разрушены, свыше 1,5 тысяч синагог сожжено, евреев запирали в концлагеря и убивали целыми общинами.
В чем причина погрома?
Действия фашистов не стали случайностью. Это результат беспрепятственной пропаганды ненависти к евреям, дискриминационных законов и лишение меньшинств прав, разжигания ярой нетерпимости к другим интересам. Как ни странно, столь кощунственный погром и массовые дикие убийства не вызвали реакции ни в самой Германии, ни в Европе в целом. Нацисты негласно получили согласие на геноцид.
Следствием бездействия и безразличия общества явилось самое страшное преступление в истории – холокост. 6 млн евреев были убиты за то, что они просто родились евреями.
Фашизм был побежден общими усилиями стран в 1945 году. Колоссальными стали его последствия: миллионы жертв и поломанных жизней, нестерпимые страдания, море крови и полная разруха. Фашизм стал катастрофой немыслимого масштаба для всего мира.
Кавказские евреи
Достоверно известно, что евреев с Кавказа в годы фашизма местное население покрывало и не предавало нацистам. Так, когда нацисты в 1942 году оккупировали г. Нальчик, местные жители ссылались на кавказскую внешность и горские обычаи евреев, внушая немцам, что они не имеют ничего схожего с теми евреями, которых они истребляют. Несмотря на то, что не всех удалось защитить, часть евреев с Кавказа все же удалось спасти от гетто, созданного в их же родном городе.
Сегодня в Израиле живут выжившие после Холокоста горские евреи – по некоторым данным, 250 человек. 3 декабря 2012 года евреи из Нальчика официально были признаны судом лицами, пережившими Катастрофу. Представители кавказской общины предоставили в суде обширную доказательную базу, подтверждающие документы и свидетельства о страшных событиях, произошедших в Кабардино-Балкарии. Вынесенное решение уравняло в правах уроженцев с Северного Кавказа с узниками концлагерей и гетто и позволило претендовать на пособия.
Исторический музей холокоста «Яд ваШем» в Иерусалиме
В музее «Яд ваШем» представлен мемориальный комплекс истории Холокоста, созданный для увековечения памяти об уничтоженных евреях. Однако здесь нет ни единого напоминания о горских евреях с Кавказа. Однако с 2012 года они даже на официальном уровне признаны жертвами, поэтому совершенно не справедливо, что евреи Кавказа были обойдены вниманием основателей и работников музея. Об их страшных судьбах никто не знает, словно они не понесли страданий от нацистов, как остальные евреи.
Данный факт был совершенно случайно обнаружен общественным деятелем и представителем кавказской общины Барухом Ливиевым при посещении иерусалимского музея 9 ноября. Он расспросил практически весь персонал музея, а также и гидов о судьбе горских евреев, но никто из них не знаком с событиями, происходящими на Кавказе в период фашизма.
Придя в недоумение, Барух Ливиев посетил архив музея, где обнаружил много информации о евреях с Кавказа. Ничего из архивных источников не было выставлено на показ посетителям музея. На вопрос о том, почему в комплексе, занимающем 18 гектаров площади, не нашлось хоть немного места для памяти горским евреям, директор архива ответил, что, несмотря на обилие материалов, на все в музее места не хватает.
Организация «Рука Иерусалима» направило руководству музея «Яд ваШем» официальное письмо с просьбой восстановить справедливость и осветить события и факты трагической судьбы горских евреев наряду с остальными жертвами холокоста. Разобраться в ситуации попытался журналист одного из ведущих каналов, однако какого-либо объяснения не получил.
Мы искренне надеемся, что в крупнейшем и одном из самых популярных музеев мира «Яд ваШем» все же найдется место справедливости, и посетители музея смогут узнать новые для них факты и полноценную историю холокоста.