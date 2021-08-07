Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Рука Иерусалима": Холокост не для всех евреев?

Национализм, правый экстремизм, популизм, антисемитизм, неофашизм – страшные и опасные течения, не искорененные до сих пор в нашем обществе. Каждый из нас должен чтить память жертв «Хрустальной ночи» и фашизма, чтобы вновь не столкнуться с катастрофой.

Дань памяти

9 ноября официально признан Международным днем против фашизма и антисемитизма. Он был учрежден по инициативе Европейской сети и знаменует собой противодействие фашизму, национализму и расизму, а также знак поддержки беженцев и мигрантов. Единая позиция объединила свыше 560 абсолютно разных организаций из 46 стран ЕС.

Именно 9 ноября далекого 1938 года нацисты штурмовики СА и мирные жители учинили первый погром в Германии и Австрии, положивший начало нечеловеческого насилия Третьего рейха над евреями. Ночь с 9 на 10 ноября получила название «Хрустальная ночь» – нацисты массово разбивали витрины еврейских магазинов. Более 8 тысяч домов, принадлежащих европейским евреям, были разрушены, свыше 1,5 тысяч синагог сожжено, евреев запирали в концлагеря и убивали целыми общинами.

В чем причина погрома?

Действия фашистов не стали случайностью. Это результат беспрепятственной пропаганды ненависти к евреям, дискриминационных законов и лишение меньшинств прав, разжигания ярой нетерпимости к другим интересам. Как ни странно, столь кощунственный погром и массовые дикие убийства не вызвали реакции ни в самой Германии, ни в Европе в целом. Нацисты негласно получили согласие на геноцид.

Следствием бездействия и безразличия общества явилось самое страшное преступление в истории – холокост. 6 млн евреев были убиты за то, что они просто родились евреями.

Фашизм был побежден общими усилиями стран в 1945 году. Колоссальными стали его последствия: миллионы жертв и поломанных жизней, нестерпимые страдания, море крови и полная разруха. Фашизм стал катастрофой немыслимого масштаба для всего мира.

Кавказские евреи

Достоверно известно, что евреев с Кавказа в годы фашизма местное население покрывало и не предавало нацистам. Так, когда нацисты в 1942 году оккупировали г. Нальчик, местные жители ссылались на кавказскую внешность и горские обычаи евреев, внушая немцам, что они не имеют ничего схожего с теми евреями, которых они истребляют. Несмотря на то, что не всех удалось защитить, часть евреев с Кавказа все же удалось спасти от гетто, созданного в их же родном городе.

Сегодня в Израиле живут выжившие после Холокоста горские евреи – по некоторым данным, 250 человек. 3 декабря 2012 года евреи из Нальчика официально были признаны судом лицами, пережившими Катастрофу. Представители кавказской общины предоставили в суде обширную доказательную базу, подтверждающие документы и свидетельства о страшных событиях, произошедших в Кабардино-Балкарии. Вынесенное решение уравняло в правах уроженцев с Северного Кавказа с узниками концлагерей и гетто и позволило претендовать на пособия.

Исторический музей холокоста «Яд ваШем» в Иерусалиме

В музее «Яд ваШем» представлен мемориальный комплекс истории Холокоста, созданный для увековечения памяти об уничтоженных евреях. Однако здесь нет ни единого напоминания о горских евреях с Кавказа. Однако с 2012 года они даже на официальном уровне признаны жертвами, поэтому совершенно не справедливо, что евреи Кавказа были обойдены вниманием основателей и работников музея. Об их страшных судьбах никто не знает, словно они не понесли страданий от нацистов, как остальные евреи.

Данный факт был совершенно случайно обнаружен общественным деятелем и представителем кавказской общины Барухом Ливиевым при посещении иерусалимского музея 9 ноября. Он расспросил практически весь персонал музея, а также и гидов о судьбе горских евреев, но никто из них не знаком с событиями, происходящими на Кавказе в период фашизма.

Придя в недоумение, Барух Ливиев посетил архив музея, где обнаружил много информации о евреях с Кавказа. Ничего из архивных источников не было выставлено на показ посетителям музея. На вопрос о том, почему в комплексе, занимающем 18 гектаров площади, не нашлось хоть немного места для памяти горским евреям, директор архива ответил, что, несмотря на обилие материалов, на все в музее места не хватает.

Организация «Рука Иерусалима» направило руководству музея «Яд ваШем» официальное письмо с просьбой восстановить справедливость и осветить события и факты трагической судьбы горских евреев наряду с остальными жертвами холокоста. Разобраться в ситуации попытался журналист одного из ведущих каналов, однако какого-либо объяснения не получил.

Мы искренне надеемся, что в крупнейшем и одном из самых популярных музеев мира «Яд ваШем» все же найдется место справедливости, и посетители музея смогут узнать новые для них факты и полноценную историю холокоста.

13 ноябрь 07:34 | : Политика

Главные новости


Женщина твоего кошмара в «Медее» Александра Зельдовича
От лося до Ленина, или Красные лицемеры

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2021 (150)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20