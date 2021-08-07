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В Архангельске будут обсуждать как загнать народ в Арктику

Мероприятие на эту тему с официальным названием «Конференция по привлечению кадров в Арктику» состоится 15–16 ноября.

Событие пройдет в онлайн-формате на базе Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова в рамках плана основных мероприятий в связи с председательством России в Арктическом совете в 2021–2023 годах.

Центральной темой обсуждения станет государственная политика по привлечению кадров для работы в Арктике: занятость и кадровые потребности арктических регионов, прогнозирование кадровых потребностей, преференции и программы поддержки, а также программы переподготовки и трудоустройства для жителей арктических регионов, пандемия COVID-19 и привлечение кадров в Арктику, влияние цифровизации на занятость в высоких широтах.

Среди других тем:

  • кадровые потребности инвестиционных проектов в Арктике, востребованные специальности;
  • особенности «северного рекрутинга»;
  • Северный морской путь – границы и возможности;
  • кадровые потребности социальной сферы в Арктике;
  • состояние системы образования для коренных народов, их потребности в образовании;
  • подготовка нового поколения исследователей Арктики.

На полях мероприятия также пройдет заседание совета ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум».

Онлайн-трансляция будет организована по ссылке.

Впрочем, наблюдатели от редакции убеждены, что привлечь научные и трудовые кадры в регион с экстремальными минусовыми температурами и другими суровыми условиями жизни можно одним-единственным образом – ОЧЕНЬ высокими зарплатами и соблазнительными социальными преференциями.

10 ноябрь 13:50 | : Политика

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