В Архангельске будут обсуждать как загнать народ в Арктику

Мероприятие на эту тему с официальным названием «Конференция по привлечению кадров в Арктику» состоится 15–16 ноября.
Событие пройдет в онлайн-формате на базе Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова в рамках плана основных мероприятий в связи с председательством России в Арктическом совете в 2021–2023 годах.
Центральной темой обсуждения станет государственная политика по привлечению кадров для работы в Арктике: занятость и кадровые потребности арктических регионов, прогнозирование кадровых потребностей, преференции и программы поддержки, а также программы переподготовки и трудоустройства для жителей арктических регионов, пандемия COVID-19 и привлечение кадров в Арктику, влияние цифровизации на занятость в высоких широтах.
Среди других тем:
На полях мероприятия также пройдет заседание совета ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум».
Онлайн-трансляция будет организована по ссылке.
Впрочем, наблюдатели от редакции убеждены, что привлечь научные и трудовые кадры в регион с экстремальными минусовыми температурами и другими суровыми условиями жизни можно одним-единственным образом – ОЧЕНЬ высокими зарплатами и соблазнительными социальными преференциями.