Думы о Коряжме

Действующий депутат Госдумы от Архангельской области Ирина Чиркова о посещении южного города бумажников:
- В Коряжме в выходные дни центром притяжения для горожан становится спорткомбинат «Олимп» - спортивный центр, где можно найти занятие по душе каждому. Это самостоятельное предприятие живет прежде всего за счёт определённого объёма заказа, который обеспечивает Котласский ЦБК для своих работников и членов их семей.
Два бассейна, залы для футбола, волейбола, борьбы, гимнастики, фитнес и несколько бань и саун. В Коряжме, где альтернативных спортивных объектов практически нет, «Олимп» пользуется большой популярностью. Ещё один залог успеха - это директор спорткомбината Ольга Ивановна Грущук, женщина удивительного обаяния и профессионализма, которая по-настоящему болеет своим делом. В «Олимпе» современная вентиляционная система и очистка воды, «правильное» остекление, своевременная инженерная работа - все поддерживается в достойном состоянии.
Ольга Ивановна давно вносит на разные уровни власти идею принять в нашем регионе программу детского «курса выживания» - чтобы учащиеся первых классов имели возможность посещать бассейны бесплатно в качестве урока физкультуры...
Коряжма для меня - это место профессионального «боевого крещения». В 2002-м будучи корреспондентом областной газеты «Правда Севера» я провела здесь неделю во время попытки рейдерского захвата комбината «Базэлом». Ту историю город прекрасно помнит, но сейчас людей больше тревожат не производственные, а семейно-бытовые проблемы - прежде всего, закрытие филиалов двух вузов и ухудшение качества услуг здравоохранения. Мамы с детьми просят создать условия для творческого развития юного поколения и семейного отдыха.