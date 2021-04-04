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Думы о Коряжме

Действующий депутат Госдумы от Архангельской области Ирина Чиркова о посещении южного города бумажников:

- В Коряжме в выходные дни центром притяжения для горожан становится спорткомбинат «Олимп» - спортивный центр, где можно найти занятие по душе каждому. Это самостоятельное предприятие живет прежде всего за счёт определённого объёма заказа, который обеспечивает Котласский ЦБК для своих работников и членов их семей.

Два бассейна, залы для футбола, волейбола, борьбы, гимнастики, фитнес и несколько бань и саун. В Коряжме, где альтернативных спортивных объектов практически нет, «Олимп» пользуется большой популярностью. Ещё один залог успеха - это директор спорткомбината Ольга Ивановна Грущук, женщина удивительного обаяния и профессионализма, которая по-настоящему болеет своим делом. В «Олимпе» современная вентиляционная система и очистка воды, «правильное» остекление, своевременная инженерная работа - все поддерживается в достойном состоянии.

Ольга Ивановна давно вносит на разные уровни власти идею принять в нашем регионе программу детского «курса выживания» - чтобы учащиеся первых классов имели возможность посещать бассейны бесплатно в качестве урока физкультуры...

Коряжма для меня - это место профессионального «боевого крещения». В 2002-м будучи корреспондентом областной газеты «Правда Севера» я провела здесь неделю во время попытки рейдерского захвата комбината «Базэлом». Ту историю город прекрасно помнит, но сейчас людей больше тревожат не производственные, а семейно-бытовые проблемы - прежде всего, закрытие филиалов двух вузов и ухудшение качества услуг здравоохранения. Мамы с детьми просят создать условия для творческого развития юного поколения и семейного отдыха.

 

06 сентябрь 11:06 | : Политика

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