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Гагры становятся ближе. Делегация правительства Архангельской области в Абхазии

Сегодня состоялась встреча с представителями высших органов государственной власти непризнанной мировым сообществом республики.

Делегацией руководит вице-губернатор Поморья Ваге Петросян. Кроме него в деловой поездке принимают участие министр агропромышленного комплекса и торговли региона Ирина Бажанова, глава Архангельска Дмитрий Морев и генеральный директор аэропорта Архангельск Александр Распеченюк.

Визит начался с церемонии возложения цветов к Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов и памятнику Неизвестному Солдату в городе Сухум.

Позже на совместном совещании обсуждались вопросы экономического, социального и культурного сотрудничества… особенно касающиеся организации комфортного и доступного отдыха северян на местных курортах и поставок южных сельхозпродуктов.

Ваге Петросян:

- Сотрудничество между Архангельской областью и Республикой Абхазия осуществляется в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также в рамках побратимства городов Архангельска и Сухум и соглашения между Северным (Арктическим) федеральным университетом и Абхазским государственным университетом. Регион заинтересован в развитии дальнейшего сотрудничества и проработке новых точек взаимодействия, в том числе в сфере туризма.

В качестве алаверды руководству Абхазии было передано приглашение от губернатора Александра Цыбульского посетить Архангельскую область.

03 сентябрь 17:54 | : Политика

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