Гагры становятся ближе. Делегация правительства Архангельской области в Абхазии

Сегодня состоялась встреча с представителями высших органов государственной власти непризнанной мировым сообществом республики.
Делегацией руководит вице-губернатор Поморья Ваге Петросян. Кроме него в деловой поездке принимают участие министр агропромышленного комплекса и торговли региона Ирина Бажанова, глава Архангельска Дмитрий Морев и генеральный директор аэропорта Архангельск Александр Распеченюк.
Визит начался с церемонии возложения цветов к Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов и памятнику Неизвестному Солдату в городе Сухум.
Позже на совместном совещании обсуждались вопросы экономического, социального и культурного сотрудничества… особенно касающиеся организации комфортного и доступного отдыха северян на местных курортах и поставок южных сельхозпродуктов.
Ваге Петросян:
- Сотрудничество между Архангельской областью и Республикой Абхазия осуществляется в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также в рамках побратимства городов Архангельска и Сухум и соглашения между Северным (Арктическим) федеральным университетом и Абхазским государственным университетом. Регион заинтересован в развитии дальнейшего сотрудничества и проработке новых точек взаимодействия, в том числе в сфере туризма.
В качестве алаверды руководству Абхазии было передано приглашение от губернатора Александра Цыбульского посетить Архангельскую область.