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«Единая Россия» поддержала программу обновления парка «скорых» и школьных автобусов

 В этом году субъекты РФ получат более 1600 новых машин скорой помощи и четырех тысяч школьных автобусов. Архангельская область в том числе…

           При составлении карты потребностей регионов в «скорых» и школьных автобусах депутаты от «Единой России» ориентировались на запросы от школ, родителей, работников станций скорой помощи. Школы и больницы должны получить новые машины в максимально короткие сроки, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании, которое прошло в штабе общественной поддержки партии.

            Он напомнил, что инициативы о выделении средств на закупку школьных автобусов и «скорых» в регионы вошли в Послание Президента по предложению депутатов «Единой России».            «Глава государства отметил, что учебные заведения страны получат не менее 16 тысяч школьных автобусов. Тема нашла отражение в народной программе «Единой России» – в разделе «Современное образование и передовая наука». Государство в ближайшие три года дополнительно направит еще пять тысяч новых «скорых» в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города», - рассказал секретарь Генсовета.

            По словам заместителя председателя Правительства Юрия Борисова, в реализации проекта по обеспечению необходимым транспортом будут задействованы три завода. «В этом году будет поставлено 1600 автомобилей скорой помощи - комфортабельных, современных, с высокотехнологическим медицинским оборудованием, которое помимо оперативной помощи еще позволяет проводить вакцинацию населения. И 4100 школьных автобусов различных марок. Участвовать в реализации этого проекта будут ГАЗ, ВАЗ и ПАЗ», – сообщил зампред Правительства.

            В свою очередь, Уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что первыми школьные автобусы получат семь регионов России: республики Татарстан и Башкортостан, Удмуртская Республика, Омская, Ростовская и Нижегородская области, Пермский край. В них будет направлено более 3000 новых автомобилей. «Представители партии на местах будут оперативно давать обратную связь о том, как идет реализация и в упомянутых регионах, и в тех регионах, которые войдут в эту программу на первом этапе», - отметила она.

«Архангельская область — огромная территория, на которой разбросаны лесные поселки, маленькие деревни, и вопрос транспортной доступности для школьников стоит довольно остро, — отмечает председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по развитию институтов гражданского общества, молодежной политике и спорту, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в АОСД Иван Новиков. — Сегодня в регионе требуется замена автопарка 2011-2012 года, транспорт уже исчерпывает свой ресурс. Для северной территории, для наших, часто сложных, дорог для автобуса 10 лет эксплуатации — это уже достаточно большой износ. В настоящее время требуется обновление более сотни школьных автобусов. Надеюсь, что вопрос в скором времени будет решен, так как стоит отметить, что мы имеем хорошую поддержку от губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Когда инициативе «Единой России» по поставке школьных автобусов и скорых дадут зеленый свет, то этот вопрос удастся полностью закрыть.

Потребность в школьных автобусах высокая, этот вопрос мы обсуждаем в Архангельском  областном Собрании депутатов. Достаточно много обращений поступает и в региональную общественную приемную «Единой России», депутаты, возвращаясь из командировок привозят наказы от родительской общественности с просьбой ввести или обновить школьный автопарк. Запросов много – в какой-то местности необходим большой автомобиль, а где-то, наоборот, поменьше. Все зависит от состояния дороги, технических возможностей эксплуатации, количества детей. Родительская общественность выступает за то, чтоб школьные автобусы возили детей не только на уроки, но и еще на занятия в кружки и дополнительные секции. Сейчас этот вопрос в Архангельской области мы решаем своими силами, но если будет поддержка со стороны  федерации, то мы закроем очередной запрос со стороны родителей».

            Поставка новых школьных автобусов расширит географию поездок учащихся, в том числе, на различные экскурсии, отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

            «В связи с доступностью объектов могут быть реализованы новые инициативы. С 1 сентября будет работать «Пушкинская карта», по которой школьник будет посещать музеи, экскурсии по России. Школьные автобусы позволят расширить использование этих карт, что будет способствовать знанию истории и культуры», - сказала она, отметив, что приоритетными при поставке будут те населенные пункты, где есть нехватка автобусов или нет своих школ.

            Инициативу поддержала председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина и предложила заложить финансирование на перевозку детей на внешкольные занятия в региональных бюджетах. В ответ Андрей Турчак заявил, что этот вопрос будет поднят депутатами «Единой России» на региональном уровне при обсуждении проектов бюджета. «Секретари региональных отделений, руководители фракций в региональных парламентах - сейчас как раз время обсуждения и прохождения бюджета на 2022 год, плановый период 23-24 годов.  Обязательно в бюджетных проектировках нужно учесть затраты на организацию внеклассной активности», – сказал он.

            Одна из задач депутатов «Единой России» – справедливое распределение и новых «скорых» в регионах. В первую очередь, нужно учитывать потребности сельских территорий, где машин нет или они изношены, отметил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Также нужно привлекать к работе в новых «скорых» высококвалифицированных специалистов.             «На данный момент уже 900 новых «скорых» доставлены в регионы и приняты в эксплуатацию. Важно понимать, что парк скорой помощи должен обновляться постоянно - это не какая-то одноразовая акция. То, что реализуется сейчас – беспрецедентно. Я уверен, что партия может обеспечить правильный контроль и реализацию этих направлений», - добавил он.

            Завершая совещание, Юрий Борисов подчеркнул, что инициатива «Единой России» по обновлению «скорых» и школьного автопарка поддержит отечественный автопром.  «Такой заказ позволяет планировать всю экономику и техническую политику на предприятиях автопрома на долгосрочный период. Это дает возможность планомерно проводить их техническое «перевооружение», сохранять рабочие места, постоянно двигаться по обновлению линейки. Но самое главное – это дает уверенность в завтрашнем дне, поэтому заводчане очень ответственно относятся к этому заказу. Больше таких инициатив дадут гарантированные заказы российской промышленности», – подчеркнул он.

            Напомним, инициативы о выделении средств на закупку школьных автобусов и «скорых» в регионы вошли в Послание Президента по предложению депутатов «Единой России». Ранее они обратились к главе государства с просьбой организовать программу масштабного обновления парка «скорых». В Послании Владимир Путин подчеркнул, что государство в ближайшие три года дополнительно направит еще пять тысяч новых «скорых» в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города. Более 1600 из них поступят уже в этом году. Инициатива по обновлению парка машин скорой помощи включена в народную программу «Единой России». В Послании глава государства также отметил, что учебные заведения страны получат не менее 16 тысяч школьных автобусов. Тема нашла отражение в народной программе партии – в разделе «Современное образование и передовая наука».  

02 сентябрь 15:11 | : Политика

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