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Посол Её Величества: Мы признательны жителям Архангельска за память

Сегодня, в день 80-летия прибытия в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш» посол Ее Величества королевы Великобритании Елизаветы II госпожа Дебора Броннет возложила цветы на Британском воинском мемориале в столице Поморья.

- Сегодня мы чтим память более чем 3 тысяч британских моряков и военнослужащих, которые отдали свои жизни, чтобы обеспечить конвойные операции в Арктике по доставке вооружения, снаряжения и продовольствия Советскому Союзу во время 2-й мировой войны. И склоняем головы перед подвигом русского народа, жертвы которого были огромны. Мы признательны жителям Архангельска за то, что они хранят память о союзе наших стран. Нас объединяет память об общей Победе! – отметила госпожа Дебора Броннет.

На Британском воинском мемориале похоронены 99 военнослужащих из Великобритании, Канады, Австралии, погибших в 1-ю и 2-ю мировые войны. Имена еще 359 погибших в разных местах Русского Севера высечены на каменных плитах по периметру захоронения. Здесь, в Архангельске нашли вечный покой и семеро участников Северных конвоев. К памятникам на их могилах, а также высокому белому кресту с закрепленным на нем мечом – символом доблести и мужества посол Великобритании возложила цветы.

После церемонии руководитель просветительского проекта «Архангельск в войне» депутат гордумы Дмитрий Акишев и член Клуба «Братство Северных конвоев» Георгий Гудим-Левкович подарили госпоже Деборе Броннет книгу «Дервиш: Братство Северных конвоев».

Напомним, что книга «Дервиш: Братство Северных конвоев» написана историком Георгием Гудим-Левковичем в содружестве со Светланой Ефремовой и издана при поддержке Группы «Аквилон». Книга опубликована на двух языках – русском и английском и состоит из нескольких компонентов. Прежде всего, это изложение событий, связанных с подготовкой и осуществлением операции «Дервиш» - проводкой первого союзного конвоя из Великобритании в Архангельск. Важнейший раздел – это документы, связанные с «Дервишем» и воспоминания его участников, которые впервые публикуются на русском языке. Также книга рассказывает о сохранении в Городе воинской славы Архангельске памяти о Северных конвоях и содержит много фотоматериалов, посвященных событиям уже новейшей истории.  

31 август 11:11 | : Политика

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