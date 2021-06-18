Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Иван Новиков: Подвиг участников северных конвоев должен остаться в памяти поколений

В Архангельске проходят торжественные мероприятия, посвященные 80-летию «Дервиша».

31 августа исполняется 80 лет со времени прихода в Архангельск первого союзного конвоя, получившего кодовое обозначение «Дервиш» и положившего начало арктическим конвоям, которые доставляли в Советский Союз военное снаряжение, технику, продовольствие. Всего за годы Великой Отечественной войны в северные порты СССР отправился 41 союзный конвой в составе 811 судов, из которых достигли цели только 720.

«Приход первого союзного конвоя «Дервиш» в Архангельск сплотил различные государства в борьбе с фашизмом. Значимость арктических конвоев и героизм его участников невозможно недооценить. Эту память мы должны передавать нашим поколениям, которые не знают тягот и лишений войны.

Главные герои празднования 80-летия «Дервиш» — ветераны-участники северных конвоев, а также те, кого уже нет с нами и кого, к сожалению, не вернуло море. Их подвиг навсегда останется в памяти, как пример храбрости и взаимовыручки, как символ несгибаемой стойкости»,  — отмечает  председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по развитию институтов гражданского общества, молодежной политике и спорту, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в АОСД Иван Новиков.

Напомним, подготовка и празднование 80-летия со дня прихода первых северных конвоев в Архангельск проводится при поддержке партпроекта «Историческая память», региональным координатором которого является Сергей Ковалев, председатель Архангельского отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество». «Сегодня начала работу  международная научно-практическая конференция «Ленд-лиз и северные конвои, – сообщил Сергей Ковалев. – Выпущены печатные издания, посвященные приходу в Архангельск первого конвоя. Среди юбилейных мероприятий – работа  тематических уличных выставок в Москве, Северодвинске, Архангельске, Мурманске, в аэропорту Шереметьево и выпуск информационной продукции о «Дервише». В областном центре организованы памятные и культурные  мероприятия, которые делают юбилей «Дервиша» значимым событием не только для региона, но и для всей нашей страны».

30 август 15:58 | : Политика

Главные новости


Живите долго. Юсуп Разыков о кино вообще и Arctic open в частности
Смертельный семейный подряд в Плесецкой ЦРБ

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2021 (351)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)

Деньги


все материалы
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20