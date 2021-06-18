Иван Новиков: Подвиг участников северных конвоев должен остаться в памяти поколений

В Архангельске проходят торжественные мероприятия, посвященные 80-летию «Дервиша».
31 августа исполняется 80 лет со времени прихода в Архангельск первого союзного конвоя, получившего кодовое обозначение «Дервиш» и положившего начало арктическим конвоям, которые доставляли в Советский Союз военное снаряжение, технику, продовольствие. Всего за годы Великой Отечественной войны в северные порты СССР отправился 41 союзный конвой в составе 811 судов, из которых достигли цели только 720.
«Приход первого союзного конвоя «Дервиш» в Архангельск сплотил различные государства в борьбе с фашизмом. Значимость арктических конвоев и героизм его участников невозможно недооценить. Эту память мы должны передавать нашим поколениям, которые не знают тягот и лишений войны.
Главные герои празднования 80-летия «Дервиш» — ветераны-участники северных конвоев, а также те, кого уже нет с нами и кого, к сожалению, не вернуло море. Их подвиг навсегда останется в памяти, как пример храбрости и взаимовыручки, как символ несгибаемой стойкости», — отмечает председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по развитию институтов гражданского общества, молодежной политике и спорту, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в АОСД Иван Новиков.
Напомним, подготовка и празднование 80-летия со дня прихода первых северных конвоев в Архангельск проводится при поддержке партпроекта «Историческая память», региональным координатором которого является Сергей Ковалев, председатель Архангельского отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество». «Сегодня начала работу международная научно-практическая конференция «Ленд-лиз и северные конвои, – сообщил Сергей Ковалев. – Выпущены печатные издания, посвященные приходу в Архангельск первого конвоя. Среди юбилейных мероприятий – работа тематических уличных выставок в Москве, Северодвинске, Архангельске, Мурманске, в аэропорту Шереметьево и выпуск информационной продукции о «Дервише». В областном центре организованы памятные и культурные мероприятия, которые делают юбилей «Дервиша» значимым событием не только для региона, но и для всей нашей страны».