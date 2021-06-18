Дмитрий Морев обещал детишкам 175 дополнительных мест в детсадах

Продолжается капитальный ремонт третьих этажей в четырех детских садах города. Сегодня в «Радуге» побывал глава Архангельска.
Работы по капитальному ремонту третьего этажа здания детского сада №131 идут полным ходом. Закончили заливку полов, установлены перегородки, заменена электропроводка и утеплена крыша. Начались отделочные работы.
Подрядчик Эдуард Никановский доложил, что все работы идут в соответствии с согласованным графиком и будут сданы в срок – в середине сентября.
Современное оборудование для оснащения групп закуплено. Главе показали яркие игрушки, «умные» пособия для развития логики, мышления, математических способностей. Особая гордость руководителя детского сада Елены Корякиной - цифровая лаборатория «Наураша»:
- Детям на занятиях будет предложено с помощью настоящих датчиков познакомиться с различными явлениями в игровой увлекательной форме – понять, что такое магнитное поле, звук, кислотность, как работает электричество и многое другое.
На улице уже установлены теневые навесы и малые архитектурные формы для вновь созданных групп.
- С 2018 года в Архангельске успешно реализуется проект по капитальному ремонту третьих этажей в детских садах, благодаря которому в них появляются дополнительные места. В этом году на этот проект предусмотрено порядка 91 млн. рублей. В детских садах № 94, 113, 118, 131 будут открыты семь дополнительных групп, - подчеркнул Дмитрий Морев. -Это позволит увеличить охват детей услугой дошкольного образования, проживающих в Ломоносовском и Северном округах. Вместе с руководителем учреждения проинспектировали ход ремонтных работ, оценили новые игры и развивающие пособия. Я уверен, что дети это оценят, и с удовольствием будут заниматься - это наша цель!
В поездке принял участие депутат Архангельской городской Думы Сергей Чанчиков.
С первого сентября в детский сад уже придут дети, которые на время ремонта были переведены в здание детсада № 96. А в середине сентября откроются новые группы для подготовишек на третьем этаже.