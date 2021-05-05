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Ваге Петросян: «Наборы для новорожденных должны быть практичными и качественными»

Первый заместитель губернатора Архангельской области – руководитель администрации губернатора и правительства региона Ваге Петросян поручил ответственным профильным ведомствам в ближайшие дни проанализировать опыт других субъектов и сформировать конкретные предложения по укомплектованию наборов для новорожденных, которые будут вручаться родителям при регистрации ребенка в загсе.

Напомним, что с соответствующей инициативой выступил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, поручив кураторство проекта своему первому заместителю. Набор для новорожденного станет новой социальной мерой поддержки семей Поморья.

Предварительные варианты комплектации наборов и источники финансирования Ваге Петросян обсудил на совещании с заместителем председателя правительства Олесей Старжинской и руководителем агентства записи актов гражданского состояния Архангельской области Ириной Андреечевой.

Вице-губернатор напомнил, что 2018 – 2028 годы объявлены президентом России «Десятилетием детства». Улучшение демографической ситуации, поддержка семей, охрана здоровья матери и ребенка – основные направления социальной политики регионального правительства и программ национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение».

Ваге Петросян не подержал ряд уже готовых вариантов, пояснив, что наборы для новорожденных должны быть не только качественными, но и учитывать региональные особенности, а также не включать «бесполезные вещи». К формированию подарочных наборов замгубернатора предложил подключить и профессиональное сообщество педиатров.

– Важной составляющей также должно стать и информационное включение, своего рода «паспорт родителей», в котором будут собраны актуальные и понятные сведения о мерах соцподдержки, алгоритме подготовки необходимых документов, обеспечению питанием, календарь вакцинации и так далее. Конечно, буклеты на все эти темы разработаны, но они должны быть доступно изложены в едином формате, – сказал Ваге Петросян.

На завершение разработки предложений вице-губернатор определил недельный срок, чтобы реализация проекта могла стартовать уже этой осенью.

11 август 15:25 | : Политика

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