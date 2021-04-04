Новодвинск - город убитых дворов и неудовлетворенных медициной женщин

Своими впечатлениями от рабочей поездки в город бумажников, где «Титан» всему голова, поделилась действующий депутат Государственной думы Ирина Чиркова:
- Вчера работала в Новодвинске. Спасибо трудовым коллективам местных предприятий, которые приглашают на встречи и обсуждение проблем. А проблем много - от федеральных до местных. Женщин в первую очередь волнуют недоступные медуслуги узких специалистов и повсеместно платные кружкИ для детей. Мужчины не довольны неблагоустроенностью города в целом и плохими дорогами в частности.
Да, город бумажников, если честно, с каждым годом становится все менее привлекательным. (Да простят меня за критику новодвинцы: о хорошем и без меня вам рассказывают провластные СМИ и чиновники - я же всегда заостряю на недостатках.) Вроде бы завод-гигант должен помогать городу, но люди говорят, что все как раз наоборот: бюджетными тратами нередко удовлетворяются интересы комбината, как например, свежий ремонт дороги, которой по факту пользуется только техника АЦБК, или поддержка профилактория «Жемчужина Севера».
Зато во множестве дворов - напрочь убитые проезды. Особенно не везёт жильцам МКД по улице 3-ей Пятилетки: они меня позвали, чтобы показать то, что нельзя даже назвать дорогой, - к их подъездам в сырую погоду не подойти и не подъехать из-за огромных луж. К тому же, все дворы в этой округе в учебное время заставлены машинами, приезжающими в центр допобразования, который власти «заселили» в бывшую 4-ю школу. Территорию муниципалитет огородил - а о парковке даже не задумались. Страдают теперь все.
Издевательством также местные жители называют деревянный спуск к причалу, откуда теплоход возит горожан на заречные дачи. Испытала на себе: молодым-то нелегко, а как здесь передвигаться пожилым с сумками-котомками?! Люди говорят, что в сырую погоду лестница просто опасна для жизни и здоровья.
И наконец парк на берегу Северной Двины - мое неожиданное разочарование. Прошлым летом, когда я видела здесь укладку брусчатки и установку новых скамеек, была уверена, что парк станет красивым и притягательным для новодвинцев. Однако никакого ухода и содержания здесь не наблюдается, разве что пара клумб при входе засажена петуниями. Дальше газоны никто не приводит в порядок. Пустые постаменты-тумбы смотрятся убого. Знаю десятки зон, реконструированных в нашей области по программе «Комфортная городская среда» - они выглядят и содержатся гораздо лучше! Очень обидно за новодвинцев. И жалко вложенных огромных средств... Похоже, что нет здесь депутатов, радеющих за город, и нет заботливой исполнительной власти.
На встрече с активными семьями Новодвинска, которые хотят облагородить свои неухоженные дворы, стало понятно: люди не знают, куда им идти и в какие двери стучаться. Это, конечно, удручает. Договорились обеспечить активистов методической поддержкой, если граждане решатся создать ТОС.