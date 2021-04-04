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Сергей Шойгу назвал высочайшим доверием предложение возглавить федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Госдуму

Глава Минобороны отметил, что его отношение к партии, в создании которой он непосредственно участвовал, «всегда особое». «Я принял это предложение Владимира Владимировича как большую честь и высочайшее доверие, о чем сразу на съезде «Единой России» и сказал», - отметил Сергей Шойгу в интервью «Комсомольской правде» (Специальный выпуск «Комсомольской правды»: «Только вместе мы победим!» от 4 августа).

            Он подчеркнул, что наша страна – это не только огромные географические пространства, но и многонациональный народ. «Напомню, в России проживает более 190 народов. И у каждого своя история, культура, традиции», - сказал министр обороны. Поэтому, по словам Сергея Шойгу, для такого политического пространства жизненно необходима единая связующая политическая сила, «объединяющая все народы в главном – стремлении сохранения России и обеспечения ее дальнейшего безопасного и устойчивого развития ради благополучия всех граждан».

            Ранее по предложению Президента Владимира Путина на Съезде «Единой России» 19 июня Сергей Шойгу был включен в первую пятерку списка партии. В общефедеральную часть также вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

05 август 08:45 | : Политика

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