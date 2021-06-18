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Губернатор Цыбульский распорядился строго приструнить архангельских перевозчиков

Жительница областного центра Елена Куприкова пожаловалась на беспредел, творящийся на автобусных маршрутах города. Подробности от пресс-службы областной администрации:

- Заявительница обеспокоена работой перевозчика на маршруте №9. Она сообщила о частых срывах графиков движения и перегруженности автобусов на линии.

— Я жительница Маймаксанского округа и уже в течение двух лет не могу нормально уехать на работу и вернуться домой вечером, – рассказала Елена Куприкова. – Утром мы едем стоя «на одной ноге», а вечером автобуса приходится ждать по два часа. Иногда вынуждены вызывать такси, которое обходится в 400 рублей.

Заместитель министра транспорта Архангельской области Юрий Попов также подтвердил неисполнение условий контракта со стороны компании-перевозчика: за июнь 2021 года выполнение рейсов составило чуть больше 80 процентов. Вместе с этим в маршрутных транспортных средствах отсутствуют условия для маломобильных групп граждан, а салоны содержатся в антисанитарных условиях.

Глава региона поддержал заявительницу и поручил министерству транспорта Архангельской области обратиться в надзорные органы с требованием провести проверку на всех автобусных маршрутах.

— Сейчас, когда мы находимся в сложной эпидемиологической обстановке и заставляем людей носить маски в общественных местах, наши автотранспортные предприятия часто не выполняют условия контрактов. Они не только делают невыносимым передвижение в общественном транспорте, снижая качество жизни, но и подвергают людей опасности. Я прошу обратиться в прокуратуру именно с такой формулировкой – о неисполнении требований по эпидбезопасности, это намного серьёзнее, чем, если нерадивый перевозчик просто заплатит штраф за несоблюдение условий контракта, – подчеркнул Александр Цыбульский.

С перевозчиком в настоящий момент ведется претенциозная работа. Ему может грозить досрочное расторжение действующего договора, после чего последует проведение процедур по отбору нового перевозчика.

— Абсолютно вас поддерживаю, Елена Петровна, я уже неоднократно высказывал претензии по работе перевозчиков в Архангельской агломерации и особенно в Архангельске. Уровень услуг, которые оказываются жителям, не соответствует современным требованиям. Я анонсировал реформу общественного транспорта, которая как раз призвана решить эту проблему, – сказал Александр Цыбульский.

В настоящий момент ведется анализ загруженности городских маршрутов, чтобы определить потребность в количестве автобусов исходя из нынешней жилой застройки Архангельска.

Напомним, именно при Александре Цыбульском на улицах Архангельска стали  появляться не в единичных случаях низкопольные автобусы большой вместительности, сделавшие городской транспорт хотя бы минимально доступным для инвалидов-колясочников. Эх, теперь бы подъезды к остановкам привести в порядок…  

29 июль 17:51 | : Политика

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