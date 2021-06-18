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Одномандатники в Госдуму VIII cозыва от Архангельской области. Итак…

По одномандатному избирательному округу № 72:

  1. Надежда Виноградова — КПРФ;
  2. Игорь Губинских — «Новые люди»;
  3. Дмитрий Каргапольцев — «Коммунисты России»;
  4. Владимир Когут — «Российская партия свободы и справедливости»;
  5. Елена Кутукова — самовыдвижение;
  6. Мандрыкин Мандрыкин — «Яблоко»;
  7. Ярослав Савичев — «Родина»;
  8. Александр Спиридонов — «Единая Россия»;
  9. Владимир Сухарев — ЛДПР;
  10. Сергей Филонов «Партия пенсионеров»;
  11. Олег Черненко Олег Витальевич — «Справедливая Россия — За правду».

По одномандатному избирательному округу № 73:

  1. Екатерина Алехинцева — ЛДПР;
  2. Елена Вторыгина — «Единая Россия»;
  3. Александр Гревцов — КПРФ;
  4. Александр Козенков — «Яблоко»;
  5. Оксана Коптева — «Российская партия свободы и справедливости»;
  6. Олег Мишуков — «Родина»;
  7. Роман Новиков — «Новые люди»;
  8. Сергей Ореханов — «Партия пенсионеров»;
  9. Айман Тюкина — «Зелёные»;
  10. Ирина Чиркова — «Справедливая Россия — За правду».

Прием документов от партийных кандидатов заканчивается сегодня в полночь. Впрочем, им еще надо пройти проверку документов и регистрацию.

У самовыдвиженцев есть время до 4 августа включительно.

23 июль 18:23 | : Политика

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