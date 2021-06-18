Одномандатники в Госдуму VIII cозыва от Архангельской области. Итак…

По одномандатному избирательному округу № 72:
- Надежда Виноградова — КПРФ;
- Игорь Губинских — «Новые люди»;
- Дмитрий Каргапольцев — «Коммунисты России»;
- Владимир Когут — «Российская партия свободы и справедливости»;
- Елена Кутукова — самовыдвижение;
- Мандрыкин Мандрыкин — «Яблоко»;
- Ярослав Савичев — «Родина»;
- Александр Спиридонов — «Единая Россия»;
- Владимир Сухарев — ЛДПР;
- Сергей Филонов «Партия пенсионеров»;
- Олег Черненко Олег Витальевич — «Справедливая Россия — За правду».
По одномандатному избирательному округу № 73:
- Екатерина Алехинцева — ЛДПР;
- Елена Вторыгина — «Единая Россия»;
- Александр Гревцов — КПРФ;
- Александр Козенков — «Яблоко»;
- Оксана Коптева — «Российская партия свободы и справедливости»;
- Олег Мишуков — «Родина»;
- Роман Новиков — «Новые люди»;
- Сергей Ореханов — «Партия пенсионеров»;
- Айман Тюкина — «Зелёные»;
- Ирина Чиркова — «Справедливая Россия — За правду».
Прием документов от партийных кандидатов заканчивается сегодня в полночь. Впрочем, им еще надо пройти проверку документов и регистрацию.
У самовыдвиженцев есть время до 4 августа включительно.