Жилье в поселке Ивакша Няндомского района похоже на трущобы

Но местные чиновники считают это нормальным. В ситуации разбиралась депутат Госдумы от Архангельской области Ирина Чиркова:
- В июне мне передали информацию из социальной сети - открытое обращение жителей посёлка Ивакша Няндомского района про ужасающее состояние их жилья. Со своей стороны мы направили запросы в Администрацию Няндомского муниципального района, Прокуратуру Архангельской области и региональную Госжилинспекцию.
Как и в истории спортсмена Виталия Антонова из Онеги, чиновники Няндомского района назвали состояние жилых помещений в доме N2 на улице Свободы соответствующим требованиям и пригодным для жизни. Однако прокуратура области многочисленные нарушения обнаружила - и внесла соответствующие представления директору МУП «ШЛИТ» МО «Шалакушское», главе районной администрации и начальнику межрайонного отдела МЧС России по Архангельской области.
Поражает установленный надзорным органом «пофигизм» ответственных лиц, которые преспокойно дали заключение об исправности печи при ее очевидной аварийности.
Выражаю благодарность прокуратуре Архангельской области за действенную реакцию и ожидаю информацию о результатах принятых мер в отношении недобросовестных структур.
(на фото: бразильские фавелы)