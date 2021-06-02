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Депутатский тандем пытается вернуть жителям деревни Левковка их дорогу

О проблемах жителей отдаленной от цивилизации деревни в Приморском районе Архангельской области рассказывает депутат Госдумы Ирина Чиркова:

- За помощью ко мне обратились жители деревни Левковка Приморского района. Сегодня вместе с депутатом Архгордумы Олегом Черненко  мы приехали, чтобы подключиться к их проблеме: единственная дорога, которая соединяет «большую землю» с заречной частью деревни, была продана вместе с земельным участком. Так называемые колхозные паевые участки неоднократно перепродавались и долго стояли нетронутыми. Но недавно на участке, где проходит дорога, началось строительство: завезён брус, по периметру натянута веревка - людям недвусмысленно намекают, что скоро проезд к двум десяткам деревенских домов будет перекрыт.

По официальным данным, этой деревенской дороги, по которой на фронт уходили местные мужики и в заостровскую школу бегали дети, вроде как не существует. Хотя на «Яндекс.Карты» она есть - и реально по этой грунтовке проезжают такси и экстренные службы, люди завозят себе дрова, стройматериалы...

Жители обратились ко мне с просьбой защитить их права и помочь. Если новый хозяин участка перегородит проезд, иного подъездного пути в Левковку не останется. Через одноимённую реку есть только навесной пешеходный мост: его лет семь назад ТОС «Левковка» само возвело на выигранный грант (180 тыс. рублей) - люди построили его своими руками и сами содержат по сей день.

Местные говорят, что звали сюда главу Приморского района и главу МО «Заостровское», но те подключаться к конфликтной ситуации, похоже, не хотят. Продажу земли вместе с дорогой по телефону объясняют тем фактом, что в кадастровых документах нет о дороге никаких сведений. Хотя каждую зиму дорогу до деревни чистят. И ежегодно в День Победы приезжают поздравить почетного ветерана - 97-летнюю Евдокию Федоровну Худякову. Значит, все-таки дорога есть?!

На воскресном сходе, где собралась почти вся деревня, мы договорились о совместных действиях. Завтра же направлю запросы в областную прокуратуру, администрацию района и губернатору. Органы власти обязаны обеспечивать общедоступное транспортное сообщение с поселением.

 

19 июль 09:01 | : Политика / Скандалы

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