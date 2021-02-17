Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Народ хочет поговорить в телевизоре с губернатором Цыбульским

Идею перенять формат его дистанционного общения с народом всем главам российских регионов высказал президент Путин во время «прямой линии».

Отметим, дело до вопросов непосредственно от жителей Архангельской области вчера так и не дошло… четырех часов прямого телеэфира не хватило.

Телеканал «Царьград», в привычной для этого СМИ манере назвавший всех жителей многонациональной страны «русскими», приводит в пример некого Алексея А. из Поморья, который хотел бы задать губернатору Александру Цыбульскому вопрос о проблеме бродячих собак. Впрочем, он же признается, что с большим интересом пообщался бы в телевизоре с его предшественником Игорем Орловым, при котором «было много проблем». А еще лучше с позапрошлым, Михальчуком. "Сейчас-то всё уже хорошо", - утверждает Алексей А. на своей страничке ВКонтакте.

Наши наблюдатели с оптимизмом относятся к подобной идее коммуникации главы региона с населением, упоминая контактность Александра Витальевича и быстроту его реакции (в отличии от сразу нескольких предшественников).

Единственное, их смущает низкая популярность местного телевизионного контента, поэтому есть смысл подумать о встречах подобного формата в популярных соцсетях в нерабочее время.

01 июль 10:36 | : Политика

Главные новости


Откровения Алисы. Новые лица «РВК-Архангельск»
WWF в России и Норвегии. «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку».

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2021 (14)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)

Деньги


все материалы
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20