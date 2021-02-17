Народ хочет поговорить в телевизоре с губернатором Цыбульским

Идею перенять формат его дистанционного общения с народом всем главам российских регионов высказал президент Путин во время «прямой линии».
Отметим, дело до вопросов непосредственно от жителей Архангельской области вчера так и не дошло… четырех часов прямого телеэфира не хватило.
Телеканал «Царьград», в привычной для этого СМИ манере назвавший всех жителей многонациональной страны «русскими», приводит в пример некого Алексея А. из Поморья, который хотел бы задать губернатору Александру Цыбульскому вопрос о проблеме бродячих собак. Впрочем, он же признается, что с большим интересом пообщался бы в телевизоре с его предшественником Игорем Орловым, при котором «было много проблем». А еще лучше с позапрошлым, Михальчуком. "Сейчас-то всё уже хорошо", - утверждает Алексей А. на своей страничке ВКонтакте.
Наши наблюдатели с оптимизмом относятся к подобной идее коммуникации главы региона с населением, упоминая контактность Александра Витальевича и быстроту его реакции (в отличии от сразу нескольких предшественников).
Единственное, их смущает низкая популярность местного телевизионного контента, поэтому есть смысл подумать о встречах подобного формата в популярных соцсетях в нерабочее время.