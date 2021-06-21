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Архангельская область в ожидании нового прокурора из Владимира

Напомним, бывший прокурор региона Виктор Наседкин покинул должность еще весной в связи с уходом на заслуженный отдых. Исполняющий эти важные обязанности Сергей Белогуров с самого начала рассматривался как временная фигура.

И вот…

Президент Владимир Путин отправил на согласование в Совет Федерации кандидатуру Николая Хлустикова. Последнее место работы – прокуратура Владимирской области. Как правило сенаторы не отказывают главе государства в такой малости.

О Хлустикове известно:

Родился в 1970 году в Новомосковске Тульской области.

Трудовую деятельность начал в 1987 году учеником токаря, токарем на Узловском Ордена Трудового Красного Знамени машиностроительном заводе. С 1988 по 1993 гг. учился на юридическом факультете Воронежского государственного университета

На службе в органах прокуратуры с 1993 года.

1993–1993 гг. – следователь прокуратуры Измалковского района Липецкой области.
1993–1996 гг. – следователь, старший следователь прокуратуры Советского района г. Липецка.
1996–1998 гг. – прокурор отдела по надзору за расследованием преступлений в органах прокуратуры Липецкой области.
1998–2003 гг. – старший следователь, заместитель начальника отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Липецкой области.
2003–2007 гг. – начальник отдела по надзору за расследованием преступлений органами прокуратуры и процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Липецкой области.
2007 г. – начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Липецкой области.
09.2007–03.2014 гг. – заместитель прокурора Липецкой области.

03.2014 по 31.07.2014 – первый заместитель прокурора Республики Крым.

C 01.08.2014 – первый заместитель прокурора Владимирской области.

Почетный работник прокуратуры Российской Федерации. Награжден именным оружием. Женат, двое детей.

 

21 июнь 12:45 | : Политика

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